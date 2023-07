Barbie, Rob Thomas ha approvato l'uso di una canzone dei Matchbox Twenty nel film

Nel film Barbie è presente anche una cover di un brano dei Matchbox Twenty, il cui uso è stato approvato direttamente da Rob Thomas.

Se non avete ancora visto il film, non proseguite con la lettura perché la notizia contiene alcuni spoiler .

La scelta del brano

Verso la fine della storia raccontata in Barbie, il Ken interpretato da Ryan Gosling canta la canzone Push, tratta dall'album di esordio dei Matchbox Twenty intitolato Yourself or Someone Like You, in cui Rob Thomas canta "I wanna push you around/Well I will, well I will". Il testo della canzone aveva suscitato qualche polemica perché alcuni avevano pensato che stesse, in un certo senso, approvando la violenza domestica e gli abusi emotivi.

La regista Greta Gerwig, intervistata da USA Today, ha spiegato che nel 1996 aveva 13 anni e amava quella canzone. Anni dopo, andando all'università, ha invece riflettuto sul brano: "Ho pensato: 'Di cosa parla quella canzone?'. Pensavo semplicemente a me, quando avevo 13 anni e cantavo, senza dare un reale significato alle parole. Mi sono resa conto: 'Tutto questo è così interessante'".

Thomas ha ora spiegato il significato della canzone: "Ciò che è divertente è che ho scritto quella canzone su qualcuno con cui ero stato e provavo la sensazione che stesse manipolandomi e sfruttandomi. Gli anni '90 erano un periodo di rabbia prodotta e nessuno voleva essere una vittima in una canzone. Quindi, con una strana svolta in un'epoca diversa, c'è qualcosa di davvero problematico in Push, se non fosse per l'innocenza di come è stata scritta".

Ken canta quindi quella canzone a Barbie, che sostiene di amare, sottolineando con la sua scelta quanto non sia consapevole. Thomas ha raccontato: "Quando ho ricevuto la chiamata per Barbie, mi hanno detto 'Ken è vicino al fuoco, sta suonando la canzone ed è la sua band preferita'. Quindi ho pensato che sarei stato l'oggetto delle battute e mi andava bene. Ho la pelle dura".

L'artista ha aggiunto che Julie Greenwald di Atlantic Records ha commentato dopo la visione del film: "Mi ha detto: 'Esci amando Ken e amando Push'. E ho pensato: 'Aww. Va bene, è davvero fantastico!'".