Barbie agli Oscar come sceneggiatura adattata nonostante la campagna fatta per lo script originale

Nonostante la campagna della Warner Bros. per iscrivere Barbie nella categoria della migliore sceneggiatura originale di quest'anno, la sceneggiatura di Greta Gerwig e Noah Baumbach concorrerà in quella per la sceneggiatura adattata.

Le nomination agli Oscar saranno annunciate martedì 23 gennaio. Le votazioni si svolgeranno dall'11 al 16 gennaio di quest'anno.

Il comitato esecutivo del Writers Branch - guidato dai presidenti dell'Academy Howard A. Rodman, Eric Roth e Dana Stevens - ha considerato quella di Barbie una sceneggiatura adattata. I membri eleggibili del ramo possono ora concorrere per il film solo in quella categoria. IndieWire ha appreso che Roth si sarebbe autoescluso dalla decisione su Barbie, poiché quest'anno è in lizza con la sua sceneggiatura adattata di Killers of the Flower Moon).

Barbie è stata precedentemente considerata una sceneggiatura originale dalla Writers Guild of America (WGA), i cui premi si svolgeranno il 14 aprile. Si tratta di un mese dopo gli Oscar, che si terranno il 10 marzo. Quando le votazioni dei WGA si chiuderanno l'8 marzo, le schede degli Oscar saranno già pronte e decise. Anche i BAFTA, che presenteranno la propria longlist di titoli la prossima settimana, hanno considerato Barbie una sceneggiatura originale.

Gerwig e Baumbach hanno scritto la loro sceneggiatura basandosi sulla mitologia della popolare bambola Mattel.