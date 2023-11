Barbie: Margot Robbie svela quale battuta improvvisata da Ryan Gosling la fa sempre ridere

Ryan Gosling ha improvvisato molto sul set del film Barbie e la protagonista Margot Robbie ha ora svelato quale battuta riesce ancora a farla ridere.

L'interprete di Ken ha potuto dare spazio al suo talento comico durante le riprese e in più scene ha aggiunto dei passaggi non presenti nello script.

La rivelazione dell'attrice

Barbie: Ryan Goslin in un'immagine

Margot Robbie, intervistata da Entertainment Tonight, ha parlato di Barbie e, oltre a dichiarare che sarebbe entusiasta se il film ottenesse delle nomination agli Oscar, ha svelato la sua reazione alla visione.

L'attrice ha infatti spiegato: "Penso sia complicato perché vedere il film sullo schermo è un discorso, ma essere presente durante la realizzazione della scena è un'altra cosa. La battuta che ha sempre effetto su di me è una cosa che Ryan ha improvvisato durante le riprese. Quando urla 'Sublime'".

La star di Barbie ha sottolineato: "Non ero preparata per quella battuta, non era nello script e ancora oggi mi fa ridere".

Barbie in 4K UHD, la recensione: una stupenda esperienza visiva rosa shocking

I dettagli della scena

La scena a cui fa riferimento Margot Robbie è quella in cui Barbie va da Ken, che ha trasformato la sua casa nella versione "mojo dojo casa house", per fingere e dirgli che vorrebbe accettare di diventare la sua fidanzata a "lungo termine, a distanza e senza troppo impegno". Ken si allontana un attimo e urla "sublime" per festeggiare quel momento.