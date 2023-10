Barbie in 4K UHD, la recensione: una stupenda esperienza visiva rosa shocking

La recensione di Barbie in 4K UHD: il prodotto Warner subito in vetta alle classifiche di vendita, presenta un reparto audio-video a dir poco eccezionale, con la sorpresa di una traccia Dolby Atmos in italiano. Buoni gli extra, ma qui si poteva fare di più.

Ha fatto sfracelli ai botteghini in tutto il mondo, è il film della storia di Warner Bros. con i maggiori incassi di sempre, in Italia ha "spaccato" con oltre 32 milioni di euro raccolti e globalmente è arrivato a una cifra record di quasi un miliardo e mezzo di dollari. Tutti numeri che spiegano bene il fenomeno Barbie, il film di Greta Gerwig sulla bambola Mattel che vive nel mondo di Barbieland, dove tutto è rosa, bellissimo e perfetto, ma che poi si ritrova alle prese con il mondo reale e con tutti i problemi che questo comporta.

Barbie: Ryan Goslin in una foto del film

Dopo cotanto successo nelle sale, il film con Margot Robbie e Ryan Gosling era ovviamente attesissimo anche in homevideo, tanto che appena uscito è già in vetta alle classifica delle vendite. Grazie a Warner Bros. Entertainment abbiamo potuto ammirare l'edizione tecnicamente più prestigiosa, quella a due dischi con il film in 4K UHD e in blu-ray, che è oggetto di questa recensione (ricordando che sempre a due dischi ci sono in commercio anche due steelbook). Un prodotto sbalorditivo sul piano audio-video, il modo migliore per rivivere un film che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Il video 4K e una magica esperienza visiva: rosa shocking, ma non solo

La cover dell'edizione di Barbie in 4K UHD e Blu-ray

L'impatto visivo di Barbie è indiscutibilmente una delle armi più efficaci del film, per cui c'era grande attesa per capire se il disco 4K UHD fosse riuscito a catturare lo spirito delle esuberanti immagini, soprattutto sul piano cromatico. Ebbene il prodotto Warner esce promosso a pieni voti dall'esame, e lo capiamo fin dall'incipit dedicato a 2001: Odissea nello spazio con quei tramonti rosso fuoco perfetti per intensità e compattezza e i particolari delle bambole nelle mani delle bambine. Per tutta la durata del film il mondo di Barbie conserva tutta la spettacolarità vista al cinema grazie a un trasferimento vivido e luminoso che grazie all'HDR10 diventa a dir poco brillante, ma senza saturare eccessivamente i toni della pelle.

Barbie: Margot Robbie allo specchio in una scena

Il dettaglio è eccezionale, con contorni netti, trame nitide, tutti i particolari risaltano in modo esemplare, dai capelli di Barbie all'erba artificiale, dai vestiti al design ambientale, dalle auto di plastica all'acqua finta. Naturalmente il quadro è dominato da un rosa fluorescente con tutta la gamma di sfumature e tonalità che sono una gioia per gli occhi. La meraviglia prosegue anche nel mondo reale, dove tutto spicca in modo chirurgico, i colori diventano anche più vari e spicca in ogni occasione un'elevata sensazione di profondità.

Barbie: una foto del film

Il contrasto è calibrato in modo perfetto, i livelli di nero sono ottimali e la compressione trasparente, senza nessuna sbavatura su un quadro che resta sempre solido. Insomma un'esperienza visiva che non dimenticherete facilmente, davvero rosa shoicking come la dominante cromatica che lo caratterizza. Allo stesso modo il blu-ray è praticamente al top del formato in tutti i parametri, ma giocoforza deve rendere qualcosa al 4K sotto il piano del microdettaglio e della brillantezza cromatica.

Oppenheimer e Barbie sono veramente solo una moda?

L'audio: c'è anche un travolgente Dolby Atmos in italiano

Barbie: Kate McKinnon in una foto del film

Anche l'audio non delude le attese, e la bella sorpresa è che fra le tante tracce presenti, troviamo anche quella Dolby Atmos in italiano (con core True HD), che quindi naturalezza dei dialoghi a parte, porta l'ascolto nella nostra lingua allo stesso livello dell'originale. Ed è un ascolto coinvolgente e impressionante, perché il mix valorizza in modo curato tutti gli effetti sonori del film, a volte molto fumettosi, con una dinamica eccellente e una spazialità che è sempre molto gratificante nei momenti più movimentati.

Barbie: un momento musicale del film

Ma va sottolineato come il Dolby Atmos offra anche un ampio utilizzo dei bassi (ancora l'inizio con l'omaggio a Kubrick la dice già lunga in questo senso) e permetta anche di apprezzare qualche pregevole tocco sonoro in altezza. Il tutto si mescola in modo fluido e naturale con una colonna sonora che ha un ruolo determinante nel film, anche con i momenti di danza, e spesso è piacevolmente invadente ed esce in modo corposo e avvolgente dai diffusori. Anche i momenti nel mondo reale presentano un'ottima ambienza e non hanno un impatto minore rispetto a Barbieland.

Barbie: Margot Robbie, la "bambola" che si è rivelata proprio il contrario

Gli extra: 45 minuti di approfondimenti e curiosità

Barbie: una scena del film

Per quanto riguarda gli extra, troviamo sei featurette per circa 45 minuti di materiale complessivo, presenti anche sul disco 4K. Un buon reparto con contenuti interessanti, ma visto l'enorme successo del film, era lecito attendersi qualcosa di ancora più corposo. Si comincia con It's A Weird World (5'), contributo nel quale Margot Robbie, Kate McKinnon, Greta Gerwig e altre parlano del personaggio di Barbie Stramba interpretato dalla stessa McKinnon e del suo ruolo.

Barbie: Simu Liu in una foto del film

Si prosegue con All-Star Barbie Party (5'), con cast e troupe a discutere del processo di casting e della divertente atmosfera sul set, mentre Musical Make-Believe (9') è un'analisi della coloratissima sequenza della festa da ballo di inizio film, con filmati delle prove e interventi dei membri del cast e della troupe. A seguire troviamo Becoming Barbie (6' e mezzo), sul ruolo di Margot Robbie e sulla sua trasformazione fisica in Barbie tra trucco, costumi e acconciature, mentre Welcome to Barbie Land (12') analizza le incredibili scenografie con i set colorati e i tanti elementi palesemente artificiali come auto e acqua. Per chiudere Playing Dress-Up (7' e mezzo), tutto dedicato ai costumi e al loro design.