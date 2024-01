Barbie, Margot Robbie sul finale: 'La parola ginecologo ha terrorizzato alcuni produttori'

La star Margot Robbie ha svelato le reazioni che i dirigenti degli studios hanno avuto nei confronti della sorprendente battuta finale di Barbie. Nel film campione di incassi Robbie interpreta una delle versioni dell'iconica bambola, che viaggia nel mondo reale dopo aver vissuto una crisi esistenziale. Alla fine Barbie deve decidere se diventare umana o rimanere a Barbieland, e la sua decisione non è del tutto chiarita fino alla battuta finale, quando rivela che sta andando dal ginecologo, il che implica che ha sviluppato genitali umani.

Variety ha recentemente intervistato Margot Robbie e i suoi co-fondatori di LuckyChap, Tom Ackerley e Josey McNamara. La conversazione si è poi spostata sulla sorprendente battuta del finale del film. Robbie ha detto che la battuta ha spaventato alcuni dirigenti, ma che insegnare agli spettatori a conoscere i ginecologi è il loro "regalo al mondo". Ackerley ha detto che è stato possibile inserire la battuta grazie all'immensa fiducia che tutti hanno avuto in Greta Gerwig. Ecco cosa hanno detto i tre produttori:

"La battuta del ginecologo è sempre quella per cui aspetto di vedere la reazione della gente perché ci vuole un secondo per capirla. La senti e poi il tuo cervello si aggiorna e capisce: 'Oh, ora ha una vagina'", ha detto Robbie.

"Ci avevano chiesto di cambiare la battuta ma per fortuna alla fine tutti si sono fidati molto della visione di Greta. In definitiva, la battuta è rimasta nel film perché tutti si sono fidati di lei. Questo non significa che non abbiamo avuto delle discussioni infinite al riguardo" ha aggiunto Ackerley.

Poi l'attrice di Babylon ha concluso: "Agli Studios e alla Mattel non ci sono voci univoche, quindi alcuni hanno detto: 'È fantastico. Facciamolo', mentre altri hanno pensato: 'Siamo terrorizzati. E se i bambini gridassero la parola 'Ginecologo!' e chiedessero ai loro genitori cosa significa?'. E io ho risposto: 'Potrebbe essere una delle cose migliori del film: i bambini chiedono cos'è un ginecologo e imparano una cosa nuova'. Questo è davvero il nostro regalo al mondo".

Il rischio di Barbie ha dato i suoi frutti

La battuta finale non è l'unica parte del film a essere stata osteggiata dagli Studios. Tra alcune scene che i dirigenti volevano eliminare vi era quella in cui Barbie, arrivata nel mondo reale, incontra una donna anziana (Ann Roth) su una panchina e le dice che è bellissima. Fortunatamente però Greta Gerwig è riuscita a tenere la scena all'interno del film.

"Amo così tanto quella scena. E la donna anziana sulla panchina è la costumista Ann Roth. È una leggenda. È un momento di cul-de-sac, in un certo senso - non porta da nessuna parte. E la Mattel aveva suggerito di tagliarla e io ho detto: 'Se taglio la scena, non so di cosa parli questo film'. Per me, quello è il cuore di Barbie. Il modo in cui Margot interpreta quel momento è così delicato e non forzato'", aveva rivelato la regista a Rolling Stone durante un'intervista passata.

Alla fine gli studios sono stati ripagati dall'enorme successo di Barbie che ha avuto degli incassi senza precedenti e ha infranto numerosi record. Alla fine ha guadagnato 1,44 miliardi di dollari in tutto il mondo, diventando il film di maggior incasso del 2023 e una delle due sole uscite del 2023 ad aver superato il miliardo di dollari.