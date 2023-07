Barbie, Greta Gerwig sul successo del suo film: 'Davvero fuori di testa'

Dopo un weekend d'apertura di 182 milioni di dollari e un incasso complessivo di 344 milioni, Barbie è diventato il miglior esordio in assoluto per una regista donna, e anche di conseguenza il miglior risultato all'esordio in carriera per Greta Gerwig, che ha commentato questo successo in un'intervista.

Parlando ai microfoni di Uproxx, la regista ha dichiarato: "Onestamente, sto vivendo tutto in tempo reale ed è un po' fuori di testa. Ma è incredibile perché sono anche a New York City e ieri ho iniziato a entrare in alcuni cinema alzando il volume a orari diversi".

Questo fine settimana, infatti, una folla alla Alamo Drafthouse a New York City è stata sorpresa da una visita della Gerwig stessa. Il cinema ha condiviso le foto della visita sul suo Instagram, mostrando la regista di fronte a una folla vestita di rosa.

In Italia, Barbie è stato un successo senza precedenti, risultando il miglior esordio di questo 2023 con 7.7 milioni di euro in quattro giorni di programmazione. Nelle ultime ore, giusto per accentuare ancora il Barbenheimer, Cillian Murphy ha dichiarato che gli piacerebbe moltissimo interpretare un Ken in un eventuale sequel di Barbie.