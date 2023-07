Barbie: Ken parla del suo lavoro in una nuova clip del film con Ryan Gosling e Margot Robbie

Una nuova clip del film Barbie, in arrivo il 20 luglio nelle sale americane, mostra Ken, interpretato da Ryan Gosling, impegnato a parlare del suo lavoro.

Il progetto diretto da Greta Gerwig è uno dei più attesi dell'estate e, nelle sale americane, si scontrerà con Oppenheimer di Christopher Nolan e Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1.

La clip condivisa online

Nel breve video di Barbie condiviso online, il protagonista interpretato da Ryan Gosling, chiede poi se può partecipare al party in programma quella sera a casa sua. Barbie, che ha il volto di Margot Robbie, non ha alcun problema all'idea di un suo coinvolgimento e condivide qualche dettaglio di quello che ha in programma.

I dettagli del film

La trama anticipa: Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

Gerwig ha firmato la sceneggiatura con il suo partner Noah Baumbach.

Tra gli interpreti, oltre a Robbie e Gosling, ci sono anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt , Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Fanno parte del cast del film anche Ana Cruz Kayne, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, e il premio Oscar Helen Mirren.