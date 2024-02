Barbie: Ben Affleck avrebbe dovuto apparire nella scena della battaglia dei Ken

Nel film Barbie avrebbe dovuto recitare anche Ben Affleck: a rivelarlo è stato Michael Cera condividendo alcuni retroscena della realizzazione del progetto prodotto dalla Mattel.

L'attore, che nel progetto diretto da Greta Gerwig ha il ruolo di Allan, ha risposto ad alcune domande al termine di una proiezione del lungometraggio, in corsa per provare a essere protagonista durante la notte degli Oscar 2024.

Un mancato cameo

Michael Cera, parlando di Barbie, ha raccontato: "Non avrei dovuto nemmeno combattere nel film. Posso dire come avrebbe dovuto essere? Doveva essere Ben Affleck. Giusto? Posso dirlo".

L'attore ha proseguito spiegando: "Penso che Ben volesse farlo, ma era impegnato alla regia del suo film. Hanno detto: 'Okay, Ben è uscito di scena, deve accadere qualcosa. Quindi dovrai lottare con loro'. Ho dovuto essere coinvolto con il team degli stunt".

Le difficoltà sul set

Barbie: una scena del film

Michael ha ricordato: "Avevo appena avuto il COVID e mi hanno dovuto allenare, e sono quasi morto. Solo facendo il riscaldamento! Ho dovuto distendermi nella mia roulette e hanno mandato l'infermiera a controllarmi, e mi hanno mandato a casa. Poi abbiamo avuto una seconda prova e ho imparato la scena".

Ben Affleck è solo una delle tante star che avrebbero dovuto apparire nel film, ma hanno dovuto rinunciare per altri impegni presi in precedenza. Tra i nomi emersi in precedenza c'erano anche quelli di Saoirse Ronan e Timothee Chalamet, che avevano collaborato con Gerwig in occasione di Lady Bird.