Barbie arriva su Mediaset Infinity+: ecco quando

Dall'1 al 7 dicembre, su Mediaset Infinity con Infinity+, sarà disponibile l'iconico film Barbie, il fenomeno cinematografico dell'estate 2023 che vede protagonista la bambola più amata di sempre. Dopo aver ottenuto un grandissimo successo al box office, il film della sceneggiatrice/regista candidata all'Oscar Greta Gerwig, interpretato dai candidati all'Oscar® Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken, sarà incluso per una settimana con Infinity+.

Barbie: Margot Robbie in una scena

Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken. Fanno parte del cast del film anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell, oltre ad Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya e il premio Oscar Helen Mirren.

Barbie è diretto da Greta Gerwig che ha curato la sceneggiatura del film insieme al candidato all'Oscar Noah Baumbach. Basato su 'Barbie' di Mattel. I produttori del film sono il candidato all'Oscar, David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley e Robbie Brenner, mentre Michael Sharp, Josey McNamara, Ynon Kreiz, Courtenay Valenti, Toby Emmerich e Cate Adams sono i produttori esecutivi.

Barbie: Margot Robbie nella prima foto del film

Il team creativo che ha lavorato dietro la macchina da presa con la Gerwig è composto dal direttore della fotografia candidato all'Oscar Rodrigo Prieto, la scenografa sei volte nominata all'Oscar Sarah Greenwood, il montatore Nick Houy, la costumista premio Oscar® Jacqueline Durran, il supervisore agli effetti visivi Glen Pratt, il supervisore musicale George Drakoulias e il compositore premio Oscar® Alexandre Desplat.