Barbarian: il trailer dell'horror con Bill Skarsgård, Georgina Campbell e Justin Long

Dopo aver terrorizzato il pubblico nei panni del clown Pennywise in It, Bill Skarsgård torna a frequentare il genere horror come dimostra il trailer di Barbarian, pellicola che vede nel cast anche Justin Long e Georgina Campbell.

Nel trailer, Tess (georgina Campbell) arriva all'appartamento che ha affittato su Airbnb e scopre che è stato prenotato due volte. È anche un quartiere losco in una notte buia e tempestosa (ovviamente), quindi l'altro inquilino, Keith (Bill Skarsgård) si offre di dormire sul divano mentre lei dorme in camera da letto, che, come lui fa notare, ha una serratura.

Tess accetta l'offerta dell'uomo, che le appare sospetto. Ma può fidarsi di quel lucchetto facilmente apribile? La porta ovviamente si apre mentre lei dorme, portando a una catena di eventi terrificanti che include la scoperta di un passaggio segreto nel seminterrato.

Ma c'è di più in Barbarian oltre a Tess che vaga per il labirinto simile a una prigione facendosi luce col telefonino. Una voce minacciosa progettata per il lavaggio del cervello promette che qualunque cosa stia accadendo è "perfettamente naturale" e l'immagine di un'allegra casa gialla suburbana confonde ulteriormente la questione.