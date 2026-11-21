Sabato 21 novembre nuovo appuntamento con Milly Carlucci su Rai 1. Riflettori sul ritorno di Paolo Belli, sulle possibili tensioni tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto e sulla gara delle coppie rimaste in competizione.

Nuovo appuntamento con Ballando con le Stelle sabato 21 novembre su Rai 1. L'ottava puntata si preannuncia particolarmente attesa per il ritorno di Paolo Belli, pronto a riabbracciare il pubblico di Milly Carlucci. Ma l'attenzione sarà anche su Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto, dopo il confronto della scorsa settimana, mentre le coppie ancora in gara si preparano a una nuova sfida.

Paolo Belli torna a Ballando con le Stelle: sarà Ballerino per una notte

Uno dei momenti più attesi della serata sarà senza dubbio il ritorno di Paolo Belli nello studio che per tanti anni è stato una seconda casa. Dopo il difficile periodo seguito al tragico incidente della scorsa estate, l'artista ha deciso di riprendere gradualmente la propria attività professionale, tornando proprio nel programma che lo ha accompagnato per numerose edizioni.

Questa volta Belli vestirà i panni di Ballerino per una notte e scenderà in pista insieme ad Anastasia Kuzmina, con la quale aveva condiviso l'esperienza nella precedente edizione. Per l'occasione presenterà anche il suo nuovo brano, Come se non ci fosse un domani.

Monica Guerritore e Luca Urso

Un rientro che promette di emozionare il pubblico e che potrebbe trasformarsi in uno dei momenti più significativi dell'ottava puntata. L'affetto dei telespettatori nei confronti di Paolo Belli è sempre stato molto forte e il suo ritorno rappresenta un appuntamento particolarmente sentito.

Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto: cosa succederà dopo lo scontro?

Ma se il ritorno di Paolo Belli promette emozioni, un'altra questione continuerà inevitabilmente ad attirare l'attenzione: il rapporto tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto.

La scorsa settimana i due sono stati protagonisti di un acceso confronto, culminato nel cosiddetto profumo-gate, che ha acceso il dibattito tra i telespettatori e sui social network. Una vicenda che ha lasciato diversi interrogativi sul clima all'interno della giuria.

Milly Carlucci ha deciso di intervenire anche sulla disposizione dei posti: Barbara D'Urso non siederà più accanto a Mariotto, ma prenderà il posto precedentemente occupato da Alberto Matano, che si sposterà vicino allo stilista. Una soluzione pensata per evitare ulteriori tensioni, ma basterà a riportare la serenità in studio?

Gioia Giovanatti e Andy Diaz

Le dieci coppie ancora in gara: ecco chi si sfiderà questa sera

Intanto la competizione entra in una fase sempre più delicata. Dopo le eliminazioni delle scorse settimane, saranno dieci le coppie pronte a contendersi la permanenza nel programma. Ecco i concorrenti ancora in gara:

Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Monica Guerritore e Luca Urso

Anna Safroncik e Leonardo Lini

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti

Alessandro Matri e Giada Lini

Andy Díaz e Gioia Giovanatti

Manuela Moreno e Carlo Aloia

Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli

Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice

Non mancheranno le sfide e le coreografie preparate durante la settimana, con ogni concorrente chiamato a dimostrare i progressi raggiunti e a conquistare il favore della giuria e del pubblico da casa.

Monica Guerritore riparte in vantaggio: è lei la vincitrice della scorsa puntata

Ma chi ha vinto l'ultimo appuntamento di Ballando con le Stelle? A conquistare la vittoria della settima puntata sono stati Monica Guerritore e Luca Urso, protagonisti di un valzer particolarmente apprezzata, culminata con una standing ovation e il massimo punteggio della giuria.

La coppia ha chiuso la serata al primo posto con 80 punti complessivi, conquistando così un importante vantaggio per il prossimo appuntamento: Monica Guerritore e Luca Urso partiranno infatti con 20 punti bonus da sommare alla nuova votazione.

La settima puntata ha segnato anche l'eliminazione di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, che si aggiungono a Massimo Ghini e Valentina Fiorini ed Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli. Le coppie eliminate continueranno ad allenarsi in vista del ripescaggio previsto nelle prossime settimane.