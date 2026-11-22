Nella puntata del 21 novembre di Ballando con le Stelle trionfano Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti. Tre coppie finiscono allo spareggio e Riccardo Rossi viene momentaneamente eliminato.

Una serata ricca di emozioni, colpi di scena e sfide all'ultimo passo di danza quella di sabato 21 novembre 2026 a Ballando con le Stelle. Il dance show condotto da Milly Carlucci, in onda su Rai 1, è tornato con una nuova puntata che ha messo alla prova le coppie ancora in gara, tra esibizioni, tesoretti, bonus e il decisivo intervento del pubblico da casa. A conquistare la vittoria della serata sono stati Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, mentre per una coppia è arrivato il momento di lasciare temporaneamente la competizione.

Ballando con le Stelle 2026, cosa è successo nella puntata del 21 novembre

Nel corso della serata non sono mancati i momenti decisivi per la classifica. I tesoretti assegnati da Francesca Fialdini e Simona Ventura hanno contribuito a modificare gli equilibri della gara: il primo è andato ad Anna Safroncik e Leonardo Lini, mentre il secondo è stato assegnato a Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

Rossella Erra ha invece premiato Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, che grazie al bonus hanno conquistato il primo posto nella classifica provvisoria. A decretare la vittoria finale della puntata è stato anche il pubblico da casa, che ha premiato proprio la coppia formata da Aurora e Nikita.

Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi

La serata si è conclusa con lo spareggio tra tre coppie: Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli e Manuela Moreno e Carlo Aloia. Dopo il voto del pubblico, le ultime due coppie sono riuscite a salvarsi, mentre Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi sono risultati momentaneamente eliminati, in attesa della puntata dedicata ai ripescaggi.

La classifica del 21 novembre 2026

Ecco tutti i punteggi ottenuti dalle coppie nel corso della puntata:

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti: 70 punti compreso di tesoretto di 20 punti

Monica Guerritore e Luca Urso: 68 punti compreso di bonus di 20 punti

Anna Safroncik e Leonardo Lini: 67 punti compreso di tesoretto di 20 punti

Ornella Muti e Pasquale La Rocca: 64 punti

Alessandro Matri e Giada Lini: 49 punti

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice: 48 punti

ex aequo con Andy Diaz e Gioia Giovanatti: 47 punti

Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi: 39 punti

Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli: 38 punti

Manuela Moreno e Carlo Aloia: 35 punti

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti vincono la puntata, Riccardo Rossi allo spareggio

Alla fine della serata a conquistare la vittoria della puntata sono stati Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, grazie ai 50 punti ottenuti dalla giuria, al bonus assegnato da Rossella Erra e al sostegno del pubblico da casa. Per quanto riguarda lo spareggio, a contendersi la permanenza in gara sono state tre coppie. Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli hanno ottenuto il 49% dei voti, mentre Manuela Moreno e Carlo Aloia hanno conquistato il 31%. Le due coppie sono quindi riuscite a salvarsi.

A lasciare momentaneamente la competizione sono stati Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi votati dal 20% degli spettatori, la coppia dovrà attendere l'appuntamento con i ripescaggi per scoprire se potrà avere una seconda possibilità e tornare sulla pista di Ballando con le Stelle. Con loro ci saranno le coppie eliminate nelle puntate precedenti: Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Massimo Ghini e Valentina Fiorini ed Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli.