Le polemiche sul presunto rapporto complicato tra Barbara D'Urso e alcuni protagonisti di Ballando con le Stelle continuano a far discutere. Dopo il video di Simona Ventura e le dichiarazioni di Guillermo Mariotto, sono intervenuti anche Alberto Matano e Rossella Erra, che hanno offerto il loro punto di vista sulla vicenda, raccontando anche cosa accade tra i componenti del cast lontano dalle telecamere.

Barbara D'Urso e i rapporti con il cast di Ballando: cosa hanno detto Alberto Matano e Rossella Erra

Nel corso de La Vita in diretta, dopo aver mostrato il video di Simona Ventura, Alberto Matano ha commentato la situazione senza sbilanciarsi troppo. Il conduttore de La Vita in Diretta ha spiegato di non voler entrare in una dinamica che coinvolge direttamente i componenti del cast di Ballando con le Stelle.

"Io questa volta ve lo dico, come direbbe Roberta Bruzzone, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Non dico la mia perché potrei parlare fino a domani mattina. Non parlo perché non è carino entrare in una dinamica, io sono lì con loro. Siamo tutti componenti del cast, mi piacerebbe che ci fosse un clima disteso. Sono due donne amatissime, due grandi professioniste", ha dichiarato Matano.

Successivamente, sollecitato da Rossella Brescia sul suo rapporto con la conduttrice partenopea, il giornalista ha voluto chiarire che tra lui e Barbara D'Urso non ci sono problemi. "Certo che mi saluta, noi siamo vicini, ci mancherebbe altro che non mi salutasse, ora non esageriamo, ci mancherebbe solo che non ci salutassimo. Vedremo come finirà, se ne parlerà sicuramente ancora, vedremo sabato sera in diretta che cosa accadrà, noi siamo lì e speriamo di divertirci", ha aggiunto.

Rossella Erra difende Barbara D'Urso e smentisce Mariotto

Del rapporto tra Barbara D'Urso e il resto del cast di Ballando con le Stelle si è parlato anche a La Volta Buona. Nel programma condotto da Caterina Balivo è stata trasmessa un'intervista rilasciata da Guillermo Mariotto, che ha affrontato proprio il tema dei rapporti tra la conduttrice e gli altri protagonisti dello show.

A quel punto Caterina Balivo ha chiesto un'opinione a Rossella Erra, che conosce bene sia il giurato sia Barbara D'Urso. La Tribuna del Popolo di Ballando con le Stelle ha preso le difese della conduttrice, smentendo l'idea che non abbia stretto amicizia con nessuno durante la sua esperienza nel programma.

Rossella Erra ha raccontato che, al contrario, Barbara avrebbe instaurato rapporti di amicizia con diversi componenti del cast e che il gruppo si ritroverebbe anche al di fuori delle prove e delle dirette.

"Mariotto viene qui a La Volta Buona a chiedere scusa e poi fa le interviste dove dice che Barbara non fa amicizia con nessuno. Ma non è vero che non fa amicizia! Dopo la diretta viene a cena, andiamo a cena tutti insieme. Ci ritroviamo a Ponte Milvio e poi la mattina la vediamo anche a colazione in hotel", ha raccontato Rossella Erra.

Le sue parole aggiungono un nuovo tassello alla vicenda e restituiscono una versione diversa dei rapporti tra Barbara D'Urso e i protagonisti di Ballando con le Stelle. Resta ora da capire se nelle prossime puntate emergeranno nuovi chiarimenti e se le tensioni di cui tanto si parla troveranno finalmente una soluzione.