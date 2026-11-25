Le condizioni di Ornella Muti continuano a preoccupare e la sua partecipazione alla prossima puntata di Ballando con le Stelle è tutt'altro che certa. L'attrice, in collegamento con Milly Carlucci, ha raccontato di non stare bene e di non essere nelle condizioni fisiche necessarie per affrontare gli allenamenti. A rendere il quadro ancora più delicato è la presenza della broncopolmonite, oltre agli infortuni riportati durante il percorso nel programma di Rai 1.

"Non sto bene, non credo di potermi allenare proprio", ha dichiarato l'attrice, spiegando poi cosa le è successo: "L'ultima presa mi ha compresso la cassa toracica, ho un filo d'aria che mi passa, ho la broncopolmonite, mi è stato sconsigliato di muovermi".

Una situazione che mette inevitabilmente in dubbio la possibilità di rivederla in pista nel prossimo appuntamento del sabato sera. Già nel corso della puntata del 7 novembre si era parlato di un possibile ritiro di Ornella Muti, costretta a fermarsi a causa delle sue condizioni fisiche. Solo successivamente, però, sono emersi ulteriori dettagli sugli infortuni che stanno condizionando la sua esperienza televisiva.

Ornella Muti, due costole fratturate: il racconto della figlia Naike Rivelli

Non è il primo problema fisico che affligge l'attrice, qualche settimana fa, dopo una caduta durante le prove, a fare chiarezza sulle condizioni di Ornella Muti era stata la figlia Naike Rivelli, che in un'intervista pubblicata dal settimanale Gente aveva raccontato la gravità degli infortuni riportati dalla madre.

"Ha due costole fratturate, una delle quali rotta in due punti e scomposta", aveva dichiarato Naike, aggiungendo che la madre assume antidolorifici da settembre, proprio da quando è iniziata la sua avventura a Ballando con le Stelle.

Del resto, già durante la precedente puntata erano apparsi evidenti i segnali di sofferenza dell'attrice. Dopo l'esibizione con il maestro Pasquale La Rocca, Ornella Muti si era presentata davanti alla giuria visibilmente provata. Durante il confronto con i giudici aveva mostrato difficoltà a parlare e le sue parole erano state più volte interrotte da colpi di tosse.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Elementi che, alla luce delle successive dichiarazioni, hanno contribuito a delineare una situazione fisica particolarmente delicata.

Milly Carlucci non si arrende: due giorni di riposo per Ornella Muti

Nonostante le difficoltà, Milly Carlucci non sembra intenzionata a rinunciare alla coppia formata da Ornella Muti e Pasquale La Rocca. La conduttrice ha proposto una soluzione per provare a recuperare la situazione: concedere all'attrice due giorni di assoluto riposo e monitorare costantemente le sue condizioni, nella speranza di poterla rivedere in pista sabato.

"Propongo due giorni di assoluto riposo, viviamo alla giornata e vediamo cosa riusciamo a fare sabato. Monitoriamo ora per ora cosa succede. Siamo alla nona puntata, alla decima c'è il ripescaggio. Siete talmente nei cuori di tutti che vorremmo di nuovo vedervi in pista".

La speranza della conduttrice è quindi quella di consentire a Ornella Muti di recuperare in tempo per il prossimo appuntamento. La sua presenza, tuttavia, dipenderà esclusivamente dall'evoluzione delle condizioni fisichee e dalla possibilità di tornare ad allenarsi.

Ballando con le Stelle, l'ipotesi ripescaggio per Ornella Muti

Se l'attrice non dovesse riuscire a recuperare entro sabato, potrebbe ritrovarsi nel gruppo dei concorrenti in attesa del ripescaggio, previsto nella puntata successiva. Si tratta dell'appuntamento che darà agli eliminati la possibilità di rientrare nella competizione. Al momento, i concorrenti che attendono una seconda opportunità sono Massimo Ghini, Eugenio Finardi, Jimmy Ghione e Riccardo Rossi.