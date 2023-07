Barbara D’Urso lascia Pomeriggio Cinque: l'annuncio di Mediaset e chi la sostituisce

Mediaset ha comunicato che Barbara D'Urso, dopo 15 anni, non sarà più alla guida di Pomeriggio Cinque, il programma di infotainment che conduceva dal 2008. Il contratto tra la presentatrice partenopea e l'Azienda di Cologno Monzese scade nel dicembre del 2023, e al momento non è ancora chiaro se le strade della D'Urso e quelle di Mediaset si divideranno.

Nonostante le rassicurazioni d Barbara D'Urso, che nell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque aveva dato appuntamento a settembre, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity, la fascia pomeridiana di Canale 5 dalla prossima stagione farà a meno della conduttrice che, nel bene e nel male, ha fatto la storia dell'azienda.

Barbara D'Urso fuori da Mediaset? Nessun rinnovo del contratto a dicembre

Nel comunicato Mediaset si legge: "Canale 5 e Barbara d'Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più 'Pomeriggio 5'. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell'artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d'Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali".

Barbara D'Urso, l'orario ridotto della nuova edizione di Pomeriggio 5

Come si vede quello tra Barbara e l'azienda di Pier Silvio Berlusconi potrebbe non essere un addio. Sebbene il suo contratto per Mediaset scadrà alla fine del 2023, il comunicato menziona anche l'esistenza di "nuovi progetti editoriali" che verranno esaminati nelle prossime settimane. Ciò implica che potrebbero esserci future collaborazioni tra Barbara D'Urso e Mediaset anche dopo la fine del suo impegno con Pomeriggio Cinque.

Secondo il sito di Davide Maggio, il posto di Barbara D'Urso sarà preso da Myrta Merlino, che quest'anno ha detto addio a La7, dove conduceva da anni il programma L'Aria che Tira. Non è ancora stato deciso se la giornalista condurrà un nuovo format o se il programma si chiamerà ancora Pomeriggio Cinque, svuotato completamente della parte trash, nel solco tracciato da Pier Silvio Berlusconi due anni fa, quando ridimensionò il programma.

Barbara D'Urso sfrattata dalla domenica di Canale 5, Piersilvio Berlusconi spiega il perché

Barbara D'Urso negli ultimi anni era stato il volto stakanovista di Canale 5 arrivando a condurre anche tre programmi in contemporanea, ovvero Pomeriggio Cinque, Live - Non è la D'Urso che e Domenica Live. Oggi la conduttrice è stata messa da parte, pagando, forse, il legame con un tipo di televisione che non è più gradito da Berlusconi, come dimostrano anche le sue esternazioni sul Grande Fratello Vip e L'isola dei famosi.