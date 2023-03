Grande Fratello Vip 7: le regole di Pier Silvio Berlusconi: "Niente parolacce e vestiti degni di Mediaset"

L'ira di Per Silvio Berlusconi si è abbattuta sul Grande Fratello Vip 7: l'editore ha chiesto ai concorrenti di non dire parolacce e vestirsi in maniera adeguata.

Squalifica per parolacce e dress code per la diretta del Grande Fratello Vip 7. Pier Silvio Berlusconi ha chiesto ad Alfonso Signorini di rimproverare i concorrenti per la diretta di giovedì' scorso, sparita anche dalla piattaforma Mediaset Infinity. Troppe parolacce e vestiti poco consoni alla prima serata Mediaset, ha detto il conduttore a nome dell'editore. Anche Sonia Bruganelli ha dovuto chiedere scusa per aver alzato i toni dello scontro.

La puntata di giovedì 2 marzo è stata particolarmente accesa, troppo accesa per Pier Silvio Berlusconi che ha impedito che fosse mandata in replica su La5 e l'ha rimossa da Mediaset Infinity. Oggi è arrivata la ramanzina anche per i concorrenti, fino ad oggi ufficialmente ignari della sfuriata dell'editore. In apertura di programma, Alfonso, collegato con la casa li ha informati delle nuove regole perchè "Il limite è stato superato. L'editore di questa azienda è intervenuto".

"I reality sono per antonomasia i format più veri, rispondono a quello che è la realtà, siamo in diretta, non ci sono filtri - ha detto Alfonso Signorini - Voi, tra i tanti reality che ci sono sulla piazza, siete quelli più esposti perché andate in onda in diretta 24 ore su 24. Questo naturalmente vi espone a dei rischi. Il reality non può essere un programma politicamente corretto. Aderisce alla realtà, è fatto di emozioni, sentimenti, lacrime, litigate".

Alfonso Signorini ha ricordato che in passato c'erano stati altri richiami "Abbiamo preso provvedimenti duri come la riduzione del budget. La scorsa puntata è stata complicata, ha segnato il superamento di un limite". Il conduttore ha informato i vipponi che: "L'editore è intervenuto direttamente manifestando il suo disappunto in modo molto forte riguardo al mancato rispetto di questi limiti, per le parolacce. Quante volte l'ho detto e non mi avete ascoltato nell'atteggiamento troppo aggressivo nel relazionarvi con gli altri, un atteggiamento che non può più essere accettato, avete superato il limite nel modo di vestirvi, indecoroso per una prima serata di Canale5". Il cartellino giallo vale per tutti i concorrenti, la prossima volta scatterà l'espulsione. "Se continueremo a sentire parolacce continue, atteggiamento che diventa violento, aggressivo e contenuti poco maturi o intelligenti, ci sarà l'espulsione immediata. Saremo rigorosissimi".

A nome dei concorrenti ha parlato Daniele Del Moro: "Chiedo scusa a nome mio e a nome di tutti, per atteggiamenti aggressivi, modi e toni sbagliati, che non sono mai giustificabili anche se siamo qui da tanto tempo", ha detto, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Anche Sonia Bruganelli ha dovuto chiedere scusa. "la volta scorsa, forse ha esagerato anche nei confronti delle due ragazze. Nella comunicazione è importante quello che si dice, ma anche la modalità in cui si dice. Purtroppo mi è partito l'embolo, mi sono lasciata condizionare e non avrei dovuto per il lavoro che faccio in questo momento. Mi dispiace per Micol che è rimasta molto male e anche per Giaele", ha concluso l'opinionista