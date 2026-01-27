Barbara D’Urso fuori dalla TV: Corona tira in ballo Maria De Filippi e Marina Berlusconi

Nella seconda parte della puntata di Falsissimo del 26 gennaio, Fabrizio Corona è tornato a scuotere il mondo dello spettacolo riaprendo uno dei capitoli più chiacchierati - e mai ufficialmente confermati - della televisione italiana: i presunti dissapori tra Maria De Filippi e Barbara D'Urso. Un tema che, secondo Corona, avrebbe avuto un peso decisivo nell'uscita di scena della conduttrice partenopea da Mediaset.

Le presunte tensioni tra Barbara D'Urso e Maria De Filippi

Nel corso della puntata, Corona, dopo aver parlato dei rapporti tra Signorini e i Berlusconi, è tornato su un tema già al centro del gossip in passato: la faida interna tra Barbara D'Urso e Maria De Filippi, che avrebbe contribuito all'uscita di scena della prima da Mediaset. "Tra Maria De Filippi e Barbara D'Urso c'erano stati problemi dietro le quinte. Maria le faceva la guerra, le impediva di avere gli stessi ospiti nella stessa puntata", ha dichiarato Corona.

La testimonianza anonima di una ex opinionista Mediaset

A supporto di questa tesi, è intervenuta telefonicamente una donna presentata come ex opinionista Mediaset, che ha scelto di restare anonima. Secondo la sua testimonianza, Barbara D'Urso chiedeva agli ospiti di firmare un documento che li impegnava a non parlare dei programmi e dei personaggi legati agli show di Maria De Filippi. "Da lì sono nati i suoi problemi", ha affermato la testimone, precisando però di voler mantenere l'anonimato, elemento che rende la ricostruzione non verificabile.

Maria De Filippi

Perché Barbara D'Urso è stata licenziata da Mediaset

Ma non solo la faida con Maria De Filippi, secondo quanto raccontato da Corona, il licenziamento di 'Carmelita' avrebbe avuto origine durante la festa di una stretta amica di Barbara D'Urso. In quell'occasione sarebbe stato scattato un selfie che, in chiave ironica, rievocava una nota immagine della conduttrice al funerale di Silvio Berlusconi, in cui appariva con le mani giunte.

Barbara D'Urso al funerale di Silvio Berlusconi

Una parodia che, sempre stando alla versione di Corona, avrebbe provocato una reazione durissima da parte della famiglia Berlusconi. "Quello scatto ha fatto esplodere la rabbia della famiglia", sostiene Corona, spiegando che Pier Silvio Berlusconi e la sorella Marina avrebbero deciso di troncare immediatamente i rapporti con Barbara D'Urso, senza mai ufficializzarne le ragioni

Il presunto veto di Marina Berlusconi su Barbara D'Urso in Rai

Fabrizio Corona nell'ultima puntata di Falsissimo dedicata al tema Il prezzo del successo, ha parlato infine del presunto veto di Marina Berlusconi sull'ingresso di Barbara D'Urso in Rai, tema già emerso in passato ma mai confermato ufficialmente.

"La Rai è lottizzata, dipende da questioni politiche. Marina, essendo capo di Forza Italia, chiama e dice che Barbara lì non può lavorare", ha sostenuto Corona. Anche la testimone anonima ha confermato questa versione, affermando che il veto sarebbe stato imposto direttamente da Marina Berlusconi e che diversi nomi di peso della politica, della Rai e di Mediaset avrebbero tentato invano di farle cambiare idea. Secondo il racconto, Milly Carlucci sarebbe stata l'unica ad aver provato a intervenire in favore della conduttrice.