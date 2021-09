Barbara D’Urso, l’orario ridotto della nuova edizione di Pomeriggio 5

Finita la pausa estiva, Barbara D'Urso torna a condurre Pomeriggio 5, che dovrà però rispettare un nuovo orario e durerà circa venti minuti in meno rispetto al passato. La nuova stagione della conduttrice partenopea, che partirà il 6 settembre, si presenta, per ora, in tono dimesso rispetto al passato.

Dal punto di vista televisivo quella che sta per iniziare è una stagione che segna un ridimensionamento di Barbara D'Urso nei palinsesti di Mediaset. I suoi programmi della domenica sono stati cancellati, Piersilvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti ebbe a dire: "Quel tipo di infotaiment a 360 gradi che va dalla cronaca alla politica al gossip, non credo abbia più grande senso, quindi abbiamo deciso, pensando di interpretare ciò che il pubblico percepisce, di cambiare squadra".

In attesa di nuovi progetti, Barbara D'Urso torna nella sua comfort zone di Pomeriggio 5, che partirà il 6 settembre e andrà in onda dal lunedì al venerdì, inizierà alle 17:35 per terminare alle ore 18:45, dunque al netto della pubblicità durerà circa 50 minuti. Nel promo che potete vedere qui, la D'Urso presenta il nuovo studio, ma come hanno notato i fan sui social, manca del solito brio e soprattutto manca il saluto finale "col cuore", un marchio di fabbrica della conduttrice partenopea.

Barbara D'Urso ha anticipato le novità di Pomeriggio 5 al settimanale TV Sorrisi e Canzoni: "Grafica nuova, studio in parte modificato, più moderno e ancora più aperto alla realtà e all'informazione, sigla nuova. Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti. Non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento, a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità. Mentre nella prima parte del programma mi collegherò con gli inviati per le ultimissime notizie".