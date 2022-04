Barbara D’Urso fuori da Mediaset? Nessun rinnovo del contratto a dicembre

Secondo alcune indiscrezioni, Mediaset non rinnoverà il contratto di Barbara D'Urso in scadenza a dicembre 2022.

Barbara D'Urso potrebbe lasciare Mediaset, l'azienda di Cologno Monzese non sembra intenzionata a rinnovarle il contratto, in scadenza a dicembre 2022. L'indiscrezione, lanciata dal portale Dagospia, arriva dopo una stagione difficile per 'Carmelita', retrocessa dalla prima serata di Canale 5 a quella di Italia 1, dove, comunque, gli ascolti non sono stati eccezionali.

La difficile stagione di Barbara D'Urso è iniziata a settembre 2021, quando le sono stati cancellati ben due programmi, due delle trasmissioni che avevano caratterizzato la domenica di Canale 5 negli ultimi anni: Domenica Live e Live-Non è la d'Urso. Oltre a questo, la sua striscia quotidiana, Pomeriggio 5, aveva visto ridotto il numero di ore. Commentando i nuovi palinsesti Piersilvio Berlusconi aveva detto "il tipo di infotaiment a 360 gradi, che va dalla cronaca alla politica al gossip proposto dalla D'Urso non fa più presa sul pubblico".

Se le informazioni riportate da Dagospia verranno confermate, il rapporto tra Barbara D'Urso e Mediaset sembra ormai ai titoli di coda. Sul portale si legge "Nel futuro di Barbara D'Urso non c'è Mediaset. Ai piani alti, nei corridoi di Cologno Monzese, tra gli addetti ai lavori tutti sembrano conoscere il finale della lunga storia tra la conduttrice e il Biscione". Per motivi organizzativi della rete inoltre "A Carmelita sarà tolto anche lo studio di Pomeriggio 5, da inizio maggio il programma si trasferirà nello 'sgabuzzino' da cui vanno in onda anche Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24, notizia non accolta bene dalla all news diretta da Liguori. Il finale, dicevamo, è ormai scritto: il contratto di Barbara D'Urso scadrà a dicembre 2022, la conduttrice non è più nei piani dell'azienda. Dopo anni di tentativi andati a vuoto sarebbe arrivato il momento della parola fine. Fuori a giugno anche da Pomeriggio 5, salvo colpi di scena".

Barbara D'Urso, persi i due programmi della domenica, aveva accettato di 'retrocedere' a Italia 1 per condurre, in prima serata, La pupa e il secchione. Gli ascolti del reality, probabilmente, non hanno soddisfatto le aspettative della rete. Barbara, inoltre, ha completamente stravolto il format, la nuova versione del programma assomiglia ad una sorta di Grande Fratello, dove si mischiano improbabili vip a persone sconosciute al grande pubblico.