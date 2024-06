Il ballo di Emma Stone in Kinds of Kindness? Ispirato da questo video sul set di Povere Creature

L'ultimo film di Emma Stone, Kinds of Kindness, ha un legame molto stretto con Povere Creature!, che riguarda la scena in cui Emma Stone balla in un parcheggio vuoto.

Il film a episodi segna la terza collaborazione consecutiva tra la Stone e il regista Yorgos Lanthimos, dopo La favorita e Povere Creature!, in cui ciascuno dei personaggi principali interpreta tre personaggi in tre storie diverse nei suoi 165 minuti di durata.

Durante una recente apparizione al Tonight Show di Jimmy Fallon, la Stone ha rivelato che la sua eccentrica scena di ballo in Kinds of Kindness (che viene mostrata brevemente anche nel trailer del film) è stata ispirata da un ballo fatto sul set di Povere Creature! Il video in questione lo trovate di seguito.

"Durante Povere Creature!, ma non solo, in realtà lo faccio nella maggior parte del tempo, ma le giornate diventano un po' lunghe e si è costretti ad aspettare per un po', ma bisogna mantenere le energie per fare queste cose in continuazione", ha spiegato l'attrice.

"Un giorno stavo facendo questa danza sul set e la mia amica Laura ha fatto un video. L'ho mandato a Yorgos e gli ho detto: 'Ecco cosa stiamo facendo al piano di sopra mentre aspettiamo che sia tutto pronto'".

La Stone ha quindi svelato anche la reazione del regista greco alla scena: "E poi, quando l'ha visto, mi ha detto: 'Dovresti farlo in Kinds of Kindness, ispirandoti a questo'. Così ho avuto modo di coreografare la mia stessa danza".