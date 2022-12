Ballerina: Keanu Reeves rivela quando è ambientato lo spin-off di John Wick

La star di John Wick, Keanu Reeves, ha fatto chiarezza sulla collocazione temporale dello spinoff Ballerina rivelando l'epoca dii ambientazione del film con Ana De Armas attualmente in lavorazione. Reeves ha confermato , inoltre, la sua presenza nello spinoff.

Durante un'apparizione al Comic Con Experience 2022, in Brasile, Keanu Reeves ha specificato:

"Il film Ballerina, interpretato da Ana de Armas e diretto da Len Wiseman, è già in fase di ripresa ed è ambientato tra John Wick: Chapter 3 and John Wick: Chapter 4."

Ballerina: cosa sappiamo finora

Della trama di Ballerina si conoscono al momento pochi dettagli. Secondo quanto anticipato, Ana de Armas interpreterà un'assassina in cerca di vendetta a caccia a coloro che hanno ucciso la sua famiglia. Il personaggio che interpreterà l'attrice cubana si chiama Rooney ed è stato introdotto in John Wick 3: Parabellum. In precedenza era stata interpretata da Unity Phelan. Il personaggio è stato brevemente introdotto durante una scena in cui Wick parla con il Direttore (Angelica Huston) durante un balletto, ma finora non aveva alcuna battuta.

Ballerina è diretto da Len Wiseman, con una sceneggiatura firmata da Shay Hatten e Emerald Fennell. Oltre a Keanu Reeves, che riprenderà il ruolo di John Wick, ritroveremo anche Anjelica Huston nei panni del Direttore, on Ian McShane e Lance Reddick in quelli di Winston Scott e Charon del Continental Hotel. Sebbene non sia chiaro se l'apparizione di Reeves nel film si limiterà a un breve cameo, il fatto che la maggior parte delle star principali del franchise riprenderanno i loro personaggi in Ballerina è un segno di quanto questo spin-off sarà strettamente connesso alla saga principale.

Oltre a Ballerina, prossimamente vedrà la luce anche la serie limitata spinoff The Continental, con Colin Woodell e Mel Gibson, che approderà su Peacock nel corso del 2023.