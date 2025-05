Ballerina, i critici stupiti dall'embargo: "Permesse solo reazioni entusiastiche"

Solo opinioni positive per lo spinoff di John Wick, ecco il curioso embargo selettivo imposto da Lionsgate per sostenere l'uscita dell'action con Ana De Armas.

Lionsgate ha scommesso tutto su Ballerina, spinoff al femminile della saga di John Wick, tanto da lanciare una curiosa forma di marketing virale che coinvolge la critica. Oggi scade l'embargo per le prime reazioni sul film interpretato da Ana De Armas, in uscita il 12 giugno, e come svela World of Reel, ai critici sarebbe arrivata una mail alquanto peculiare con informazioni sull'embargo.

La mail usa formulazione decisamente insolita, ed è onestamente la prima volta che vedo una descrizione del genere, infatti si legge che "l'entusiasmo senza spoiler" sui social media è consentito a partire dal 22 maggio e che "il sentimento critico sui social e le recensioni formali sono embargati fino al 4 giugno". In altre parole, sono permesse solo le reazioni positive, mentre chi vuole criticare il film dovrà attendere ancora qualche giorno.

Con questa strategia, Lionsgate vuole supportare l'uscita dello spinoff con un passaparola positivo che preclude ai più critici di dire la sua almeno per una decina di giorni.

Le prime reazioni della critica "permesse" da Liosgate

Ma cosa hanno scritto i critici su Ballerina aggirando (più o meno) lo strano embargo? German Lussier sembra essersi divertito parecchio visto che scrive: "Ballerina è così esagerato che ho riso per tutto il film, nel bene e nel male. È un film propulsivo, con un'azione sfrenata, ma anche una storia dolorosamente noiosa che lo frena. Anche l'inclusione di John Wick danneggia il film, il che è un peccato, ma Ana de Armas è una vera star d'azione".

Adriano Caporusso loda il film, anche se premette di aver chiare quali siano le riprese aggiuntive realizzate per migliorare la qualità della pellicola, che ha subito numerosi ritardi e cambiamenti in corso d'opera.

"Posso facilmente dire quali sono state le riprese aggiuntive, eppure si erge a testa alta accanto agli altri film di John Wick, grazie a una storia di indottrinamento avvincente (anche se familiare), con Ana de Armas, eroina d'azione nel modo che questo franchise richiede".

"Certo, la storia è un po' superficiale, ma se tutto ciò che volete è vedere Ana de Armas che uccide abbastanza assassini da riempire un piccolo villaggio europeo, allora Ballerina è un film sanguinolento e tosto, con un'azione intensa e creativa come ci si aspetterebbe dalla saga di John Wick" sostiene Chris Killian.

Di seguito altre reazioni.

