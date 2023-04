Ballerina, Ana de Armas: "Le scene d'azione saranno di un altro livello"

Durante il tour promozionale di Ghosted, Ana de Armas si è nuovamente aperta a proposito della sua interpretazione nello spin-off di John Wick intitolato Ballerina, rivelando di aver avuto molte difficoltà durante le riprese che però hanno dato vita a delle scene d'azione che ha definito di "un altro livello".

Durante la premiere di Ghosted, che ha avuto luogo questo martedì, l'attrice nominata all'Oscar ha parlato con ET del suo tanto atteso ruolo in Ballerina. "Sarà di un altro livello. Quel film è stato davvero molto impegnativo! Sai, io adoro l'universo di John Wick e mi è piaciuto lavorare di nuovo con Keanu", ha affermato la de Armas, che in precedenza aveva recitato al fianco di Reeves nel thriller horror del 2015 Knock Knock.

"È un grande personaggio ed è una grande storia, è bellissimo da vedere sul grande schermo. Sono molto eccitata per questo progetto", ha concluso la star che, in precedenza, aveva descritto le sequenze d'azione presenti nella pellicola con le seguenti parole: "Siamo stati a Praga a girare per quattro mesi. Abbiamo ancora un altro mese di riprese".

"Sto soffrendo. Sai, il mio corpo, la mia schiena, mi fa male tutto. Mi lamento, sono dolorante, ho i lividi. Bond era una scena di quindici minuti. Questo è un intero film, un altro livello. Ma l'altro giorno, Keanu Reeves ed io stavamo provando la nostra scena di acrobazie molto difficili, e gli ho visto fare acrobazie folli. Mi sono detta 'Non posso più lamentarmi. Guarda cosa sta facendo!' Lui è veramente il migliore", ha concluso Ana de Armas.