Da Gianni Amelio ad Ana De Armas e Pilar Fogliati: le uscite invernali di 01 Distribution

Un listino compatto, trasversale e completo, che riscopre i generi, e invoglia il pubblico. Come da tradizione, al Ciné - Giornate di Cinema di Riccione, 01 Distribution sfodera i titoli che vedremo nella stagione invernale 2024/2025. E come si dice in questi casi, ce n'è per tutti i gusti: cinema d'autore, cinema pop, cinema d'esordio, cinema italiano e cinema internazionale. Una presentazione fiume, rimpallata tra Paolo Del Brocco, AD Rai Cinema, e Luigi Lonigro, direttore 01 Distribution, che mette in mostra - tanto agli esercenti quanto alla stampa - il meglio della propria offerta.

Elio Germano in Iddu

E si inizia con il cinema dei grandi registi: attenzione a Gianni Amelio che torna con Campo di battaglia, film in costume ambientato durante la Prima Guerra Mondiale con Alessandro Borghi, Federica Rosellini e Gabriel Montesi. Nel listino anche il nuovo film di Michele Placido, Eterno Visionario, con un cast che alterna diverse generazioni: Fabrizio Bentivoglio e Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo e Valeria Bruni Tedeschi. Un bel ritorno anche quello di Marco Tullio Giordana con La vita accanto, nel quale troviamo Sonia Bergamasco, Valentina Bellè e Paolo Pierobon, ambientato tra gli Anni Ottanta e Duemila, con al centro una famiglia veneta.

I film in uscita con 01 Distribution: da Mario Martone a Roberto Andò

Andrea Carpenzano e Pilar Fogliati in Breve storia d'amore

Bel ritorno quello di Uberto Pasolini con The Return, dal cast all star: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer e Claudio Santamaria. In produzione e di prossima distribuzione il nuovo titolo di Mario Martone, Fuori, con Valeria Golino, Edoardo De Angelis ed Elodie. Tra i film 01 Distribution l'esordio di Federica Rampoldi (dopo un'ottima carriera nella serialità), ossia Breve storia d'amore con una Pilar Fogliati a metà tra dramma e commedia. Nel cast anche Andrea Carpenzano, Adriano Giannini e Valeria Golino. Occhi puntati anche su Francesca Comencini con Il tempo che ci vuole, definito "Un padre e sua figlia. Gli anni di piombo e la "generazione scomparsa". Un film autobiografico che sa di vita e di cinema". Bella la scelta di casting: Fabrizio Gifuni e Romana Maggira Vergano. Tra gli attesissimi, Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che rivedono la figura di Matteo Messina Denaro. Protagonisti Elio Germano e Toni Servillo.

Dopo la rivelazione La stranezza Roberto Andò ci riprova, richiamando Toni Servillo e Ficarra e Picone per L'abbaglio, che ci porta nel 1860, mentre Garibaldi prepara il viaggio dei Mille. Di nuovo Pilar Fogliati per Finché notte non ci sperai di Riccardo Antonaroli, nel quale duetta con Filippo Scicchitano. Nell'offerta cinematografica di 01 Distribution torna anche Paolo Genovese con la nuova commedia in lavorazione, Follemente. Tra i ritorni, l'atteso Napoli - New York di Gabriele Salvatores, con Pierfrancesco Favino, e ancora la commedia generazionale Fino alla fine di Gabriele Muccino con Elena Kampouris, Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Ruby Kammer. Putano al box office la coppia Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni con la commedia Io e te dobbiamo parlare, in arrivo a Natale.

Il cinema internazionale di 01 Distribution

Ballerina: Ana De Armas nella prima foto del film

Nel listino 01 Distribution non manca il cinema internazionale: Ron Howard dirige Jude Law, Ana De Armas, Sydney Sweeny e Vanessa Kirby in Eden, che racconta la vicenda di un gruppo di persone che mollano tutto e si trasferiscono nelle Galapagos. E dopo l'esperienza di Adagio, Stefano Sollima vola di nuovo in USA per il suo nuovo action-thriller Sugar Bandits, con un Will Smith che interpreta un veterano di guerra. Cinema per tutta la famiglia Moon the Panda di Gilles De Maistre, che torna a narrare l'amicizia tra uomo e animale dopo i trionfi di Mia e il leone bianco e Il lupo e il leone. Con 01 Distribution, poi, altri due titoli che puntano al botteghino: se lo spin-off di John Wick, Ballerina, con Ana De Armas, è già una garanzia, tra l'offerta distributiva spicca In the Gray di Guy Ritchie, con il solito grande cast: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzalez e Rosamund Pike.

