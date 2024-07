Ballerina: proiezione test disastrosa per lo spinoff di John Wick, ucciderà il franchise?

Siamo nel regno delle voci incontrollate, ma come riporta World of Reel l'atteso Ballerina, spinoff al femminile della saga di John Wick, avrebbe avuto una proiezione test dall'esito disastroso.

Dalle informazioni trapelate dopo la proiezione del 17 luglio pare che Ballerina sia una "imitazione borderline" dei film di John Wick, ma più disordinata e filtrata attraverso il punto di vista dell'assassina di Ana De Armas. Il thriller viene definito "incoerente nei toni e mal diretto".

Se ricordate, l'uscita di Ballerina è stato posticipato di un anno, dal 7 giugno 2024 al 6 giugno 2025. L'architetto di John Wick Chad Stahelski ha quindi concordato con la Lionsgate di supervisionare la produzione del film. Presumibilmente, Stahelski ha poi deciso di affiancare il regista di Ballerina Len Wiseman nella realizzazione di "sequenze d'azione aggiuntive" durante le riprese. La star del franchise Ian McShane, che non ha peli sulla lingua, ha dichiarato apertamente che l'uscita del film è stata rinviata per "proteggere il franchise", lasciando intendere la scarsa qualità del nuovo capitolo.

Gli ultimi aggiornamenti su Ballerina

Le ultime notizie sullo spinoff hanno anticipato l'ingresso nel cast di David Castañeda e Sharon Duncan-Brewster durante i reshoots, anticipando la scelta di inserire nuovi personaggi che non facevano originariamente parte dello script, il che non lascia presagire nulla di buono riguardo all'esito del progetto.

La produzione di Ballerina è iniziata nel novembre 2022. Il film era in post-produzione nel febbraio 2023. Dopo i reshoots, la proiezione di ieri si sarebbe rivelata un tale disastro da spingere probabilmente Lionsgate a nuovi ritocchi prima dell'uscita. La conferma l'avremo nelle prossime settimane.

Ballerina, Norman Reedus dice la sua sulle scene d'azione: "è stata una sofferenza"

In Ballerina, diretto da Len Wiseman, Ana De Armas interpreta un'assassina in cerca di vendetta contro coloro che hanno sterminato la sua famiglia. Anjelica Huston farà ritorno nei panni della leader dell'organizzazione criminale Ruska Roma. Confermato anche il ritorno di Ian McShane nel ruolo del concierge Winston, mentre Keanu Reeves comparirà in un cameo. Il film conterrà anche l'ultima performance del compianto Lance Reddick, interprete di Charon. A oggi non è stato ancora diffuso nessun tipo di materiale promozionale.