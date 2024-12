Ballerina, Ana De Armas svela cosa rende unico il suo personaggio: "Lei non è John Wick"

Il franchise di John Wick si espanderà con Ballerina, il film diretto da Len Wiseman, e Ana de Armas ha recentemente parlato di come il suo personaggio sarà diverso da quello portato sul grande schermo da Keanu Reeves.

In attesa del debutto, previsto nelle sale italiane il 6 giugno 2025, i fan possono quindi scoprire qualche dettaglio in più relativo alla protagonista, una giovane assassina che vuole vendicarsi delle persone che hanno ucciso la sua famiglia.

Le caratteristiche uniche di Ballerina

L'attrice Ana de Armas, intervistata da Collider, ha infatti spiegato che i fan non devono attendersi la presenza in Ballerina di un 'clone' al femminile dei lungometraggi con star Keanu Reeves.

La protagonista ha sottolineato: "Penso ci sia più di un marchio di fabbrica nello stile dei combattimenti proposti in John Wick e quello che fa è molto particolare per lui".

Ana de Armas in azione

La star del cinema ha aggiunto: "Ma in questo film stiamo guardando il background di quell'addestramento, che ha avuto anche John, attraverso gli occhi di Eve e come questi assassini e ballerine, queste persone, diventino dei killer. Ci sono alcuni dettagli che sono uguali, ma Eve Macarro è Eve Macarro. Non è John Wick".

Lo stile di combattimento della protagonista è stato infatti ideato per essere in linea con il passato del personaggio e per sfruttare i punti di forza di Ana come attrice: "Abbiamo costruito queste lotte attraverso il processo dell'allenamento e delle prove, delineandole grazie alle cose che so fare meglio. Ero davvero brava nel calciare e, inoltre, essendo una 'ballerina' dovrei essere brava in quel modo di combattere. Era davvero efficace negli scontri ravvicinati, con i coltelli e cose di quel tipo".

Ana de Armas, i migliori film dell'attrice di Blonde e Ghosted

Scoprire lo stile del personaggio è stato comunque un processo che si è evoluto nel tempo, permettendo all'attrice di conoscersi meglio e di trovare il proprio posto nel mondo che espande l'universo di John Wick, mentre i responsabili degli stuntman hanno studiato bene come agiva e le sue capacità.