Balle spaziali 2: Mel Brooks annuncia il suo ritorno nel sequel

Amazon MGM Studios ha annunciato con un divertente video che Mel Brooks riprenderà il ruolo di Yogurt in occasione di Balle spaziali 2, il sequel del film cult del 1987.

La star era già coinvolta come produttore e, ora, ritornerà anche davanti alla macchina da presa per riproporre il personaggio che nella commedia era un alieno e mentore di Stella Solitaria.

Il ritorno di Balle spaziali

La divertente descrizione del sequel di Balle Spaziali lo definisce come "Un Non-Prequel Non-Reboot Sequel Parte Due ma con degli elementi di reboot e film che espande il franchise".

Il film arriverà nelle sale di tutto il mondo nel 2027.

La regia del film è stata affidata a Josh Greenbaum, mentre la sceneggiatura è firmata da Benji Samit, Dan Hernandez, e Josh Gad.

Nel team della produzione ci saranno Brian Grazer di Imagine Entertainment, Jeb Brody, Brooks, Greenbaum, Kevin Salter, Adam Merims, Samit e Hernandez.

Ecco il video dell'annuncio del ritorno di Mel Brooks:

Cosa raccontava il cult

Balle spaziali era stato diretto da Mel Brooks nel 1987 e la storia prendeva il via sul pianeta Druidia, dove la principessa Vespa è promessa sposa al principe Valium, decidendo di fuggire insieme alla sua damigella-droide Dorothy. Sul pianeta Spaceball, invece, l'atmosfera è stata totalmente consumata e il presidente Scrocco e il comandante militare Lord Casco Nero, insieme al Colonnello Nunziatella, decidono di rapire la ragazza e chiedere come rispetto l'aria del pianeta Druidia. Il padre di Vespa assume il contrabbandiere Stella Solitaria e il suo aiutante Rutto per ritrovare e riportare a casa la principessa. I due partono a bordo di un camper spaziale e sono in debito nei confronti del boss mafioso Pizza Margherita.

Nel cast c'erano anche Rick Moranis, Bill Pullman, John Candy, Daphne Zuniga, Joan Rivers e Dick Van Patten.

Il film aveva incassato solo 38,1 milioni di dollari ai box office, ma è diventato nel corso degli anni un cult.