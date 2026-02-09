Balle spaziali 2, Mel Brooks riabbraccia Rick Moranis: "Ecco come l'ho convinto a tornare"

Il regista, comico e produttore tornerà al cinema con il sequel atteso di uno dei suoi grandi film anni '80 e ha convinto anche una delle star a far parte del cast.

Rick Moranis ha abbandonato da oltre vent'anni il mondo del cinema ma qualcuno è riuscito a convincerlo a tornare. Mel Brooks sta lavorando a Balle spaziali 2 ed è riuscito a riportare sul set una delle star del cult.

L'attore riprenderà il ruolo di Lord Casco nel prossimo film parodia e sarà la sua prima apparizione sullo schermo a distanza di trent'anni dall'ultima volta. In una recente intervista per The Hollywood Reporter, Mel Brooks ha espresso tutta la sua soddisfazione.

Mel Brooks ha convinto Rick Moranis a tornare in Balle spaziali 2

"Gli ho detto: 'Senti, vuoi davvero andare nella tomba senza tornare mai più nel mondo dello spettacolo in nessun modo?" ha esclamato Brooks "Poi ho aggiunto: 'Questo è il modo. È l'unico modo. Balle spaziali, Dark Helmet, questa è il tuo rientro'. E sono riuscito a convincerlo". Mel Brooks ha aggiunto che Moranis 'non è mai stato così bravo' e ha anticipato che il suo Lord Casco in Balle spaziali 2 è 'ancora migliore' rispetto al film originale del 1987.

Primo piano di Rick Moranis in Balle spaziali

"Non è mai stato così bravo" ha confessato Mel Brooks soffermandosi sul collega "È persino migliore che nella prima versione. È fantastico. È una persona strana, meravigliosa, adorabile e un comico di enorme talento".

Il progetto del sequel di Balle spaziali

Oltre a Rick Moranis, Balle spaziali 2 vedrà il ritorno nel cast di altri attori del cast originale: Bill Pullman nel ruolo di Stella Solitaria, Daphne Zuniga nel ruolo di Principessa Vespa, George Wyner nel ruolo del Colonnello Sandurz e lo stesso Mel Brooks nei panni di Yogurt.

Accanto al cast storico ci saranno diverse new entry come Keke Palmer, Lewis Pullman e Josh Gad. Rick Moranis vestirà di nuovo i panni di Lord Casco, uno dei suoi personaggi più conosciuti: la carriera dell'attore canadese ha avuto il suo picco negli anni '80 e primi anni '90, in film come Ghostbusters - Acchiappafantasmi, Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II e Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi.