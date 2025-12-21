Balle spaziali 2, Lewis Pullman ha lavorato sul set con il padre Bill: "È stata come una bizzarra simulazione"

La star de Le notti di Salem e Top Gun: Maverick ha raccontato il lavoro svolto insieme al genitore sul set dell'atteso sequel del cult di Mel Brooks.

Alla première del suo ultimo film, The Testament of Anne Lee, Lewis Pullman ha raccontato di essere ancora incredulo per aver avuto la possibilità di recitare nel sequel di Balle spaziali di Mel Brooks al fianco del padre, Bill Pullman.

Balle spaziali uscì nel 1987, sei anni prima della sua nascita, e Pullman jr. è cresciuto con il successo del film, nel quale recitò anche il padre, già consolidato. Ora anche lui è uno dei protagonisti del secondo atteso film, in uscita nel 2027.

L'esperienza di Lewis Pullman sul set di Balle spaziali 2

"È stato un sogno che si avvera" ha dichiarato Lewis Pullman "Abbiamo appena finito le riprese e ogni giorno è stato un viaggio assurdo. È stato come una sorta di bizzarra simulazione. Non riuscivo proprio a credere alla mia fortuna".

John Candy, Daphne Zuniga e Bill Pullman in una scena di Balle spaziali

L'attore ha proseguito: "È una cosa che volevamo fare da sempre e non sapevamo se avremmo mai avuto l'occasione. Farlo in un film come Balle spaziali 2 è stato tipo: 'Che simulazione è questa... in che mondo siamo adesso?'".

L'annuncio di Mel Brooks per Balle spaziali 2

Balle spaziali 2 è stato annunciato da Amazon MGM Studios e sarà il seguito della famosa parodia di Star Wars, con Bill Pullman e Rick Moranis che torneranno nel sequel a distanza di quarant'anni dal primo lungometraggio.

Mel Brooks ha annunciato con un video su X l'arrivo di Balle spaziali 2: "Trentotto anni fa c'era solo una trilogia di Star Wars. Ma da allora ci sono stati... una trilogia prequel, una trilogia sequel, un sequel del prequel, un prequel del sequel, innumerevoli spin-off televisivi, uno spin-off cinematografico dello spin-off televisivo, che è sia un prequel che un sequel" scherzava Brooks nel video-annuncio.

"Per non parlare di... due Dune, 7 Jurassic Park, due Avatar più tre Avatar in arrivo per un totale di cinque Avatar, 36 film dell'MCU con due diversi Robert Downey Jr., tentativo DCU numero uno, tentativo DCU numero due, un Re Leone animato, un Re Leone live action animato, un prequel live action animato de Il Re Leone, otto film di Harry Potter, una serie tv che rifà gli stessi otto film di Harry Potter, un intero servizio streaming dedicato a Star Trek, sette film di Alien (due dei quali erano anche film di Predator, da non confondere con i sei film di Predator che non sono anche Alien), un Prometheus (che è più o meno un film di Alien), quattro film sui Beatles? E... Oppenheimer. Ma in 38 anni c'è stato un solo BALLE SPAZIALI. Fino ad ora...".