Balle spaziali 2: il sequel della commedia cult ha una data di uscita

L'atteso ritorno delle esilaranti avventure spaziali è stato prodotto da Amazon MGM Studios e debutterà nei cinema nel 2027.

Il film Balle Spaziali 2, l'atteso sequel della commedia cult che è stato prodotto da Amazon MGM Studios, ha finalmente una data di uscita. I fan dovranno attendere fino al 23 aprile 2027, giorno previsto per il debutto nelle sale americane, prima di scoprire in che modo proseguirà la storia.

Chi è stato coinvolto nel sequel

Alla regia è stato impegnato Josh Greenbaum (Will & Harper), mentre la sceneggiatura di Balle spaziali 2 è stata scritta da un team composto da Josh Gad, Dan Hernandez e Benji Samit.

Tra gli interpreti del nuovo film ci saranno Mel Brooks, Rick Moranis, Bill Pullman, George Wynder e Daphne Zuniga, al loro ritorno nell'universo in cui si svolge la divertente avventura arrivata nei cinema nel 1987.

Tra le new entry nelle fila dei protagonisti ci sono invece Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman (che ha potuto lavorare con il padre), e Anthony Carrigan.

La produzione del progetto può contare su un team di grande esperienza composto anche da Brian Grazer, Ron Howard, Jeb Brody, Brooks, Gad, Greenbaum e Kevin Salter.

Cosa racconterà il sequel?

La divertente descrizione del sequel di Balle Spaziali, rivelata in occasione dell'annuncio del via libera alla produzione, lo definisce come "Un Non-Prequel Non-Reboot Sequel Parte Due ma con degli elementi di reboot e film che espande il franchise".

Attualmente non è però stato svelato alcun dettaglio della trama e sarà quindi necessario attendere ulteriori aggiornamenti da parte dei realizzatori e degli interpreti per avere qualche spoiler sugli eventi portati sul grande schermo.

La storia di Balle Spaziali prende il via sul pianeta Druidia, dove la principessa Vespa è promessa sposa al principe Valium, decidendo di fuggire insieme alla sua damigella-droide Dorothy. Sul pianeta Spaceball, invece, l'atmosfera è stata totalmente consumata e il presidente Scrocco e il comandante militare Lord Casco Nero, insieme al Colonnello Nunziatella, decidono di rapire la ragazza e chiedere come rispetto l'aria del pianeta Druidia.

Il padre di Vespa assume il contrabbandiere Stella Solitaria e il suo aiutante Rutto per ritrovare e riportare a casa la principessa. I due partono a bordo di un camper spaziale e sono in debito nei confronti del boss mafioso Pizza Margherita.