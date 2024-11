Balle Spaziali 2, Josh Gad aggiorna sul sequel: "La prima bozza dello script è finita"

Balle Spaziali 2 sta venendo scritto e Josh Gad ha aggiornato sull'attuale situazione del sequel a cui sta lavorando insieme al regista Josh Greenbaum e Mel Brooks.

L'attore sarà coinvolto inoltre come produttore e protagonista del film, prodotto da Amazon MGM Studios.

L'aggiornamento sul capitolo 2 di Balle spaziali

In un'intervista rilasciata a Forbes, Josh Gad ha spiegato: "Senza che la MGM mi trascini in prigione, posso dirvi che la bozza è pronta".

L'attore ha inoltre aggiunto un dettaglio che potrebbe rassicurare i fan del cult: "Tutte le persone che l'hanno letta sono rimaste incredibilmente sorprese. Il processo del lavorare a questo film con Mel Brooks e accanto a lui è stato uno degli highlight della mia carriera".

Moranis in una scena di Balle Spaziali

Gad ha aggiunto che Brooks è stato coinvolto, di grande sostegno ed entusiasta del progetto. La star del cinema ha ricordato: "Si tratta di un sogno poter finalmente far realizzare la realtà predetta da Yogurt nel primo film. Non posso dire altro. Non posso parlare di nulla oltre al processo a questo punto, ma posso dirvi che ogni ora di ogni giorno, attualmente, è impegnata nel far avvicinare sempre di più questo progetto alla realtà e penso che ci stiamo avvicinando alle battute finali".

Cosa raccontava il film cult

Il film originale di Balle spaziali era stato diretto da Mel Brooks nel 1987 e la storia prendeva il via sul pianeta Druidia, dove la principessa Vespa è promessa sposa al principe Valium, decidendo di fuggire insieme alla sua damigella-droide Dorothy. Sul pianeta Spaceball, invece, l'atmosfera è stata totalmente consumata e il presidente Scrocco e il comandante militare Lord Casco Nero, insieme al Colonnello Nunziatella, decidono di rapire la ragazza e chiedere come riscatto l'aria del pianeta Druidia.

Il padre di Vespa assume quindi il contrabbandiere Stella Solitaria e il suo aiutante Rutto per ritrovare e riportare a casa la principessa. I due partono a bordo di un camper spaziale e sono in debito nei confronti del boss mafioso Pizza Margherita.

Mel Brooks compie 90 anni: 10 momenti cult di una carriera esilarante

Nel cast del film c'erano anche Rick Moranis, Bill Pullman, John Candy, Daphne Zuniga, Joan Rivers e Dick Van Patten.

La commedia aveva incassato solo 38,1 milioni di dollari ai box office, ma è diventato nel corso degli anni un cult.