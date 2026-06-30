Ballando con le Stelle, in giuria spunta l'unica possibile erede di Selvaggia Lucarelli

Milly Carlucci è al lavoro per definire il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, ma quest'anno a monopolizzare l'attenzione non sono tanto i concorrenti quanto la giuria. Il grande interrogativo riguarda infatti il nome che prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli, dopo il suo passaggio a Mediaset, prima come opinionista del Grande Fratello e poi come conduttrice de L'Isola dei Famosi.

Nei giorni scorsi Ivan Zazzaroni ha confermato che quello della Lucarelli sarà l'unico addio in giuria. Per il resto sono stati confermati Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e lo stesso Zazzaroni. Milly Carlucci, dal canto suo, continua a mantenere il massimo riserbo, spiegando di essere concentrata soprattutto sulla scelta dei concorrenti.

Geppi Cucciari nuova giurata? L'outsider che convince tutti

Dopo le indiscrezioni che avevano accostato alla giuria il nome di Barbara D'Urso, nelle ultime ore è emersa una nuova candidatura. Secondo quanto riportato da Fanpage, a prendere quota sarebbe Geppi Cucciari.

Geppi Cucciari

Si tratterebbe di una scelta in grado di mettere d'accordo pubblico e addetti ai lavori. Ironia, autorevolezza e professionalità hanno infatti reso la conduttrice sarda uno dei volti più apprezzati della televisione italiana, grazie anche al successo di Splendida Cornice.

L'operazione, spiega il portale, non sarebbe semplice. Cucciari è già impegnata ogni giovedì su Rai 3 con il suo programma e ai numerosi impegni professionali si aggiungono quelli personali, che la portano spesso in Sardegna. Il suo nome, inoltre, è circolato anche tra i possibili protagonisti di Sanremo 2027, sarebbe un ritorno sul palco del Teatro Ariston dopo l'esperienza del 2025 come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti.

Cast ancora in costruzione: dopo i no di Ferragni e Canalis spuntano nuovi nomi

Parallelamente alla questione giuria, Milly Carlucci continua a lavorare alla composizione del cast. Dopo i presunti rifiuti di Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis, tra i nomi circolati nelle ultime settimane figurano anche quelli dell'ex politica Francesca Pascale e dell'ex presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo.

Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di indiscrezioni. Per conoscere i concorrenti ufficiali bisognerà attendere le consuete clip pubblicate sui canali social di Ballando con le stelle, con cui il programma svela progressivamente il cast della nuova edizione.