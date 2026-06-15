Ballando con le stelle: due ex politici nel mirino di Milly Carlucci per il cast

Nuovi rumor sul cast di Ballando con le Stelle: Milly Carlucci starebbe valutando due ex politici già noti al pubblico televisivo. Le trattative restano aperte e nulla è ancora confermato.

Mentre proseguono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, continuano a rincorrersi indiscrezioni sui possibili protagonisti del talent show di Rai 1. Dopo settimane di rumors, Milly Carlucci sarebbe ancora impegnata nella definizione del cast che accompagnerà il programma nella prossima stagione televisiva. La conduttrice avrebbe messo nel mirino due ex politici pronti a sorprendere il pubblico: Francesca Pascale e Piero Marrazzo.

Ballando con le Stelle, Francesca Pascale e Piero Marrazzo tra i nomi in corsa

Negli ultimi giorni si era parlato di alcuni rifiuti eccellenti. Tra i nomi accostati alla trasmissione figuravano infatti Elisabetta Canalis e Chiara Ferragni. Quest'ultima, secondo le indiscrezioni, avrebbe deciso di concentrarsi su altri progetti professionali ma potrebbe accettare un'eventuale proposta di Netflix per raccontare la propria storia in una docuserie in stile Unica di Ilary Blasi.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella newsletter Rubrichissima, Milly Carlucci avrebbe però ricevuto segnali positivi da Francesca Pascale e Piero Marrazzo. Si tratta di due personalità già accostate in passato al programma e tornate ora al centro delle indiscrezioni sul cast.

Restano tuttavia da valutare eventuali ostacoli legati alla loro esposizione pubblica e politica. Pascale è nota per la sua lunga relazione con Silvio Berlusconi e per essere stata eletta consigliera provinciale di Napoli tra le file del Popolo della Libertà, partito fondato da Berlusconi. Marrazzo, oltre alla carriera giornalistica e televisiva, è stato presidente della Regione Lazio per il Partito Democratico.

Tra le voci che stanno animando il dibattito attorno a Ballando con le Stelle c'è anche quella riguardante Barbara D'Urso. Sempre secondo le indiscrezioni rilanciate da Parpiglia, la conduttrice sarebbe stata sentita parlare del programma durante un incontro informale.

Il suo nome viene accostato a un possibile ingresso in giuria, soprattutto alla luce delle scelte di Selvaggia Lucarelli che, dopo aver accettato la corte di Mediaset e aver ricoperto il ruolo di opinionista al Grande Fratello VIP, si prepara a una nuova sfida televisiva: sarà infatti alla guida della prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Le registrazioni del reality sono iniziate proprio in questi giorni.