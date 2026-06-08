Ballando con le stelle, Zazzaroni sulla giuria: nessun addio tranne Lucarelli

Le voci di una possibile rivoluzione nella giuria di Ballando con le stelle si sgonfiano. A fare chiarezza è Ivan Zazzaroni, che conferma la stabilità del cast storico del talent di Rai 1. Nessun addio in vista, con l'unica incognita legata alla posizione di Selvaggia Lucarelli, impegnata in nuovi progetti televisivi.

Dopo il passaggio di Selvaggia Lucarelli a Mediaset, prima nei panni di opinionista del Grande Fratello e ora come nuova conduttrice de L'Isola dei Famosi, si era aperto un nuovo scenario sul futuro della giuria di Ballando con le stelle. In molti avevano ipotizzato un possibile riassetto voluto da Milly Carlucci.

Ma secondo quanto riportato da Roberto Alessi su Novella 2000, la situazione sarebbe ben diversa: Ivan Zazzaroni avrebbe confermato che lui e gli altri giurati resteranno regolarmente al loro posto. La giuria storica composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e lo stesso Zazzaroni sarebbe quindi confermata senza cambiamenti.

Selvaggia Lucarelli

Il rebus Lucarelli e le ipotesi sul futuro in giuria

Il nodo principale riguarda proprio l'assenza di Selvaggia Lucarelli, impegnata con le registrazioni de L'Isola dei Famosi nelle Filippine. Il programma di Canale 5 andrà in onda in autunno, in una data ancora da stabilire: "Selvaggia Lucarelli sta partendo per andare alle Filippine o forse è già partita per registrare per un mese intero l'Isola dei Famosi, che andrà in onda a settembre e tra settembre e ottobre dovrebbe andare in onda anche Ballando con le Stelle, per cui il suo posto rimane libero", si legge sul settimanale.

Secondo Alessi, gli autori starebbero valutando alcune alternative per un eventuale sostituto o rinforzo in giuria: tra le ipotesi circolate ci sarebbe anche il nome di Alberto Matano, attualmente già presente nel programma con il ruolo di opinionista e "custode del tesoretto". Un'altra suggestione riguarda Barbara D'Urso, che potrebbe rappresentare un ritorno stabile in televisione per la conduttrice partenopea.

Nessuna indiscrezione da parte di Milly Carlucci. Nei giorni scorsi la conduttrice ha dribblato con eleganza le domande sull'eventuale uscita di Selvaggia Lucarelli e sul resto dei membri della giuria. La Carlucci ha spiegato di essere al momento concentrata esclusivamente sul cast del programma, oltre che sul successivo abbinamento tra concorrenti e maestri e maestre di ballo.