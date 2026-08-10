Aurora Ramazzotti entra a Ballando con le Stelle: è la seconda concorrente

Una delle indiscrezioni sul possibile cast di Ballando con le Stelle è stata confermata. Pochi minuti fa, attraverso l'account social ufficiale del programma di Rai 1, è arrivato l'annuncio di Aurora Ramazzotti come seconda concorrente della nuova edizione del talent show condotto da Milly Carlucci.

Dopo Alessandro Matri, ufficializzato nei giorni scorsi, è dunque la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker il secondo volto scelto per scendere sulla pista del programma. Il suo nome era già comparso tra le anticipazioni sul possibile cast e ora trova la conferma ufficiale da parte della trasmissione.

Aurora Ramazzotti pronta per Ballando con le Stelle: il provino è già un assaggio della sfida

L'annuncio è arrivato attraverso un video ironico che mostra Aurora Ramazzotti alle prese con una sorta di provino. La futura concorrente viene sottoposta a una serie di domande dalla voce fuori campo, a partire dal suo principale difetto.

Aurora Ramazzotti

Aurora ammette di essere piuttosto scoordinata e le immagini che accompagnano la risposta sembrano confermare con ironia la sua autoanalisi. Alla domanda sulle sue capacità nel ballo, invece, la risposta è decisamente sincera: non si considera affatto una ballerina.

Anche sul senso del ritmo Ramazzotti risponde con grande ironia, ammettendo di averlo soltanto occasionalmente. Il tono del provino cambia poi con le domande più insidiose: quando le viene chiesto se sappia accettare le critiche, Aurora preferisce glissare e ammette di preferire, almeno in linea teorica, rimanere nella sua comfort zone.

Il verdetto finale arriva quindi con una frase che sancisce ufficialmente il suo ingresso nel programma: Aurora Ramazzotti è una nuova concorrente di Ballando con le Stelle.

A corredo del video, il programma ha giocato proprio sul contrasto tra le sue origini e la nuova sfida televisiva, sottolineando che il ritmo fa parte del suo DNA, ma che sulla pista di Ballando con le Stelle si farà sul serio.

Per Aurora sarà quindi una sfida tutta da scoprire. Dopo il primo annuncio di Alessandro Matri, il cast ufficiale comincia a delinearsi e nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuove conferme sui protagonisti della prossima edizione.