Ballando con le Stelle, Alessandro Matri è il primo concorrente: l’annuncio sui social

Alessandro Matri sarà uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle 2026. L'ex calciatore è il primo concorrente ufficialmente annunciato dalla trasmissione di Milly Carlucci e ha già iniziato a prendere confidenza con la disciplina sotto la guida severa di Federica Nargi.

"Punta, calcio, incrocia... e tanta, tanta pazienza!". Con queste parole, pubblicate sull'account ufficiale di Ballando con le Stelle, è stato annunciato il primo concorrente della nuova edizione dello show del sabato sera di Rai 1: Alessandro Matri.

Alessandro Matri a Ballando con le Stelle: l'allenamento con Federica Nargi

La partecipazione dell'ex calciatore era stata anticipata nei giorni scorsi. Nel video di presentazione pubblicato sui social, Alessandro si cimenta con i primi passi di danza sotto la guida di una spazientita Federica Nargi, la compagna alla quale è legato sentimentalmente dal 2009. Dopo qualche passo, l'ex calciatore si rivolge direttamente al pubblico con una battuta. L'ex velina ha già partecipato a Ballando con le Stelle nel 2024, conquistando il terzo posto in coppia con il ballerino professionista Luca Favilla.

Federica Nargi e Alessandro Matri

L'arrivo di Matri è stato accolto con entusiasmo anche da alcuni professionisti del talent show. Alessandra Tripoli, commentando il post, ha scritto: "Sto maleeee, ti farà allenare pure a casa, povero Ale!!!", riferendosi proprio a Federica Nargi. Anche Luca Favilla ha scherzato: "Ballo io con te", mentre Anastasia Kuzmina ha reagito con un entusiastico "Siiiiiiii".

Ballando con le Stelle 2026, le indiscrezioni sul cast e le novità sulla giuria

Nei prossimi giorni si conoscerà con maggiore precisione il cast completo della nuova edizione. Tra i nomi accostati al programma nelle ultime settimane figurano Aurora Ramazzotti, Alberto Ravagnani e Mario Ermito, quest'ultimo attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Restano inoltre diversi nodi da sciogliere sul fronte della giuria. Tra le indiscrezioni circolate c'è quella relativa a Barbara D'Urso, che potrebbe entrare nel panel al posto di Selvaggia Lucarelli. Ma non sarebbe l'unica possibile sorpresa.

Nei giorni scorsi, infatti, erano circolate anche indiscrezioni su un possibile addio di Fabio Canino, con Alberto Matano che andrebbe a sostituirlo. Un'altra novità potrebbe riguardare il ruolo legato alla gestione del tesoretto, con il nome di Lucio Presta, manager di numerosi personaggi dello spettacolo, accostato al programma, proprio al posto di Matano.