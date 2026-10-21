Ballando con le stelle, Ornella Muti su Barbara D’Urso: "Non sento accoglienza da parte sua"

Il voto di Barbara D'Urso all'esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca ha acceso il dibattito. A Ballando Segreto, l'attrice ha risposto alle domande di Milly Carlucci e parlato del loro rapporto.

Barbara D'Urso continua a essere al centro dell'attenzione a Ballando con le Stelle. A far parlare, questa volta, è il voto assegnato a Ornella Muti e Pasquale La Rocca, la coppia protagonista dell'ultima puntata del talent show di Rai 1.

Ospiti di Ballando Segreto, lo spin-off di Ballando con le Stelle, l'attrice e il ballerino hanno risposto alle domande di Milly Carlucci e degli autori, commentando quanto accaduto durante l'ultima puntata del programma. Tra i temi affrontati, anche il discusso 10 assegnato da Barbara D'Urso alla loro esibizione.

Ballando Segreto: Ornella Muti spiega il suo rapporto con Barbara D'Urso

Dopo Il Paso di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, la conduttrice, che quest'anno siede al tavolo della giuria dopo essere stata tra le protagoniste della scorsa edizione, ha assegnato alla coppia il massimo dei voti, accompagnando il giudizio con parole entusiaste: "Bello, bellissimo, mi è piaciuto tutto moltissimo".

Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Un voto che ha attirato l'attenzione e che, nei giorni successivi, è diventato argomento di discussione. A ricordarlo è stata proprio Milly Carlucci, che durante Ballando Segreto ha riportato le reazioni suscitate dal giudizio della conduttrice: "in questi giorni si è parlato molto del voto di Barbara, che l'ha dato pure ridendo. Si sono chiesti se fosse una cosa un po' così", ha raccontato la padrona di casa.

La reazione di Ornella Muti non si è fatta attendere. L'attrice è apparsa sorpresa dalle interpretazioni date al gesto di Barbara D'Urso e ha commentato con poche parole: "Non capisco, io veramente sono un po' basita".

A intervenire è stato anche Pasquale La Rocca, che ha incalzato la sua partner con una domanda diretta, cercando di capire come avesse interpretato il comportamento della conduttrice. "Credi che lei abbia apprezzato tutto quello che hai fatto sabato oppure era solo un modo per chiudere questo capitolo?", ha chiesto il ballerino a Ornella Muti.

Ornella Muti ha preferito non sbilanciarsi sulle reali intenzioni di Barbara D'Urso, spiegando di non voler interpretare il pensiero di un'altra persona. "Non lo so, non sono nella sua testa. Non mi va di dire una cosa e magari non lo è, ha dichiarato l'attrice, scegliendo di non alimentare ulteriormente le polemiche.

Muti ha però aggiunto una riflessione sul rapporto con la conduttrice: "Non sento accoglienza da parte sua". L'attrice ha poi chiarito di voler custodire il ricordo della propria esperienza al fianco di Pasquale La Rocca senza lasciarsi condizionare dalle discussioni esterne: "Noi abbiamo questa cosa, ed è nostra. E mi va di tenerla in questa bella bolla".

Ornella Muti e Pasquale La Rocca vincono la terza puntata di Ballando con le Stelle

Intanto, la puntata di sabato sera si è conclusa con la vittoria di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Il risultato è arrivato grazie alla combinazione dei voti e dei punti conquistati durante la serata, tra cui il 10 assegnato da Barbara D'Urso, il tesoretto di 20 punti attribuito da Simona Ventura e il contributo del pubblico.