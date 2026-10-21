Ballando con le Stelle, Anna Safroncik: "Mi hanno massacrata, volevo morire"

Dopo lo sfogo in diretta e le polemiche seguite alla performance, l'attrice ripercorre il momento di difficoltà, riconosce il proprio errore e racconta a Milly Carlucci quanto l'abbiano ferita i commenti ricevuti.

Dopo quanto accaduto sabato sera a Ballando con le Stelle, Anna Safroncik torna sull'episodio durante Ballando Segreto, lo spin-off in streaming su RaiPlay. Insieme a Milly Carlucci e agli autori del talent show, l'attrice ripercorre i momenti di difficoltà vissuti durante l'esibizione, riconosce le proprie responsabilità e racconta il peso delle critiche ricevute dopo lo sfogo con il suo maestro, Leonardo Lini.

Ballando con le Stelle, Anna Safroncik: lo sfogo dopo l'errore

A mente fredda, però, Anna ha cambiato prospettiva e ha riconosciuto i propri errori, spiegando quanto quel momento di difficoltà l'abbia messa in crisi. Ripensando alla coreografia, l'attrice ha ammesso di essersi bloccata proprio nel momento decisivo, compromettendo la propria esibizione.

"Mi sono bloccata quell'unico secondo che mi ha fatto perdere parte della coreografia. Grazie a Leonardo l'abbiamo poi ripresa, ma perdere quel secondo di passi all'inizio ti fa saltare la coreografia. Non ho capito più niente", ha raccontato. Un errore che Anna ha vissuto con grande sofferenza, soprattutto perché abituata a pretendere molto da se stessa.

Anna Safroncik e Leonardo Lini a Ballando

"È stato terribile, io non sbaglio mai e non posso permettermi il contrario", ha continuato l'attrice. "Aver sbagliato mi ha messo in uno choc tale. Me la sono presa pure con lui, ma volevo morire piuttosto che bloccarmi così".

A pesare su Anna Safroncik non è stato soltanto l'errore durante la coreografia, ma anche il giudizio del pubblico e le critiche ricevute sui social. L'attrice ha spiegato di essere rimasta profondamente colpita dalle reazioni successive alla puntata.

"Non ho mai sbagliato, mai avuto un commento negativo in 30 anni di carriera. Ho sbagliato una volta e mi hanno distrutta, mi hanno massacrata. Tutti avevano stima di me, poi ho sbagliato una volta e mi hanno scritto delle cose orribili", ha dichiarato.

Parole che raccontano quanto sia stato difficile, per una professionista con una lunga esperienza alle spalle, affrontare una battuta d'arresto in un contesto completamente nuovo. A intervenire è stata anche Milly Carlucci, che ha cercato di rassicurare l'attrice ricordandole la natura del percorso intrapreso a Ballando con le Stelle.

"Qua sei un'allieva, parti da zero. Sei umana, non sei un robot", le ha detto la conduttrice, invitandola a considerare l'errore come parte del processo di apprendimento.

Anna ha poi spiegato che il rapporto con il pubblico, alimentato anche dalle numerose dirette, è per lei molto importante. Proprio per questo, le critiche ricevute dopo l'esibizione l'hanno ferita particolarmente. L'attrice ha inoltre riconosciuto di essersela presa ingiustamente con Leonardo Lini, suo maestro di ballo, dopo essersi bloccata durante la coreografia.

Ripercorrendo lo sfogo avvenuto in puntata, Anna ha ammesso di aver rivisto quelle immagini soltanto in piena notte, cercando di comprendere meglio la propria reazione. Anna Safroncik ha poi sottolineato quanto la paura di commettere altri errori si intrecci con la voglia di portare avanti questa nuova esperienza. "Sono spaventata dall'errore, ma è un percorso che voglio fare", ha dichiarato, mostrando la volontà di mettersi nuovamente in gioco nonostante le difficoltà.