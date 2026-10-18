Ballando con le Stelle 2026, vince Ornella Muti: la classifica e cosa è successo in puntata

Ornella Muti e Pasquale La Rocca conquistano il primo posto nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2026. Riflettori anche sulle tensioni tra Anna Safroncik e Leonardo Lini e sulla classifica finale.

La terza puntata di Ballando con le Stelle 2026, in onda sabato 17 ottobre in prima serata su Rai 1, si è conclusa con la vittoria di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. La coppia ha conquistato il primo posto al termine di una serata ricca di emozioni, commenti della giuria e tensioni in sala prove. Nessuna eliminazione, invece, al termine della puntata: tutti i concorrenti restano in gara.

Ballando con le Stelle, Anna Safroncik e Leonardo Lini: tensione in pista

Tra i momenti più discussi della serata c'è stato il battibecco tra Anna Safroncik e Leonardo Lini, introdotto da una lunga clip che ha ripercorso una settimana di tensioni durante le prove. La coppia si è esibita in un quickstep, ma al termine della performance il confronto è proseguito davanti alla giuria.

Barbara d'Urso ha rimproverato l'attrice con una frase diretta: "Anna, sei pesante". Safroncik ha spiegato di essersi bloccata e di essersi sentita demotivata a causa dei rimproveri del suo maestro. Anche Carolyn Smith è intervenuta sulla questione, sottolineando il ruolo di Lini: "Leonardo fa il suo lavoro, si vede che sei demotivata".

Anna Safroncik e Leonardo Lini

Ornella Muti e Pasquale La Rocca conquistano la giuria

A conquistare la scena è stata anche la coppia formata da Ornella Muti e Pasquale La Rocca, protagonista di un paso doble che ha raccolto i complimenti della giuria. Ivan Zazzaroni ha commentato la sintonia tra i due, osservando che l'attrice si è "consegnata a Pasquale".

Non è mancato il commento di Barbara d'Urso, che ha espresso il proprio apprezzamento per l'esibizione: "Bello, bellissimo, mi è piaciuto tutto moltissimo".

Una dichiarazione che ha provocato la battuta di Alberto Matano, con un riferimento al celebre motto della conduttrice: "Naturalmente detto 'col cuore'". D'Urso, però, non si è lasciata intimorire e ha replicato: "Certo, tutta la mia vita è col cuore e anche il punteggio sarà col cuore".

Il tesoretto e i punti bonus: come cambia la classifica

La classifica provvisoria è stata influenzata anche dall'assegnazione dei tesoretti che vale 20 punti. Francesca Fialdini ha assegnato il proprio tesoretto ad Andy Diaz, mentre Simona Ventura lo ha destinato a Ornella Muti. Il tesoretto di Rossella Erra è andato invece ad Alberto Ravagnani.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca hanno inoltre beneficiato dei 20 punti bonus conquistati grazie alla vittoria della puntata precedente. Ecco la classifica al termine delle assegnazioni dei tesoretti e dei bonus:

Ornella Muti e Pasquale La Rocca - 78 punti Andy Diaz e Gioia Giovanatti - 74 punti Alberto Ravagnani e Erika Martinelli - 72 punti Monica Guerritore e Luca Urso - 62 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti - 46 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia - 44 punti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice - 42 punti Alessandro Matri e Giada Lini - 38 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli - 28 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina - 25 punti Riccardo Rossi e Elisa Terrasi - 22 punti Anna Safroncik e Edoardo Lini - 22 punti Massimo Ghini e Valentina Fiorini - 19 punti

Ballando con le Stelle 2026, la classifica finale e nessuna eliminazione

Il momento decisivo è arrivato con il conteggio dei voti della giuria tecnica e delle preferenze espresse dal pubblico da casa. Al termine delle votazioni, a trionfare nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2026 sono stati Ornella Muti e Pasquale La Rocca, che hanno conquistato il primo posto. La serata si è conclusa senza ballottaggi e senza eliminazioni. Tutte le coppie sono quindi ancora in gara e si preparano ad affrontare il prossimo appuntamento dello show condotto da Milly Carlucci.