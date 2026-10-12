Ballando con le stelle, Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli: polemica sul presunto outing a Pasquale La Rocca

La puntata di sabato sera di Ballando con le stelle ha acceso una nuova polemica che coinvolge Barbara D'Urso, Selvaggia Lucarelli e, suo malgrado Pasquale La Rocca. Al centro della discussione, alcune parole pronunciate dalla conduttrice in diretta, interpretate da una piccola parte del pubblico come un'allusione alla vita privata del suo maestro di ballo. A far esplodere il caso, però, è stata soprattutto una storia pubblicata su Instagram dalla giornalista, che ha parlato di un presunto tentativo di outing. Sui social è poi intervenuta anche Vladimir Luxuria, dando vita a un botta e risposta con la Lucarelli.

Ballando con le stelle, cosa ha detto Barbara D'Urso su Pasquale La Rocca

Tutto è partito durante la puntata di sabato sera di Ballando con le stelle, quando Barbara D'Urso ha risposto alle insinuazioni secondo cui avrebbe potuto essere gelosa del rapporto nato tra Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Il ballerino, infatti, è stato il maestro della conduttrice nel percorso all'interno del programma.

Nel corso del confronto, D'Urso ha lasciato intendere che tra lei e La Rocca non avrebbe mai potuto esserci un coinvolgimento sentimentale. La conduttrice, tuttavia, non ha chiarito il motivo di questa impossibilità, lasciando spazio alle interpretazioni del pubblico.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca

In un primo momento, la questione era stata sollevata soltanto da un numero limitato di utenti su X, dove qualcuno aveva ipotizzato un possibile riferimento all'orientamento sessuale del ballerino. Il caso, però, non aveva ancora assunto dimensioni particolarmente rilevanti.

Selvaggia Lucarelli interviene sui social: il messaggio sul presunto outing

La situazione è cambiata quando Selvaggia Lucarelli ha pubblicato una storia su Instagram, scrivendo parole che molti hanno interpretato come un riferimento diretto allo scontro televisivo tra D'Urso e La Rocca. "Tentare di fare un outing in diretta per vendicarsi di due scemenze. Alla fine ci si rivela sempre per ciò che si è".

Sebbene nel messaggio non venissero fatti nomi, numerosi utenti hanno collegato le parole della giornalista a quanto accaduto in trasmissione. Da quel momento, la discussione si è spostata sui social, dove Lucarelli è stata a sua volta accusata di aver alimentato le insinuazioni sulla presunta vita privata di Pasquale La Rocca, con l'intento di attaccare Barbara D'Urso.

Altri utenti avevano ipotizzato che le parole della conduttrice potessero riferirsi semplicemente alla differenza d'età tra lei e il ballerino, pari a 22 anni. La IG stories della Lucarelli ha però contribuito ad amplificare la polemica, portando al centro del dibattito il tema del presunto outing.

Barbara D'Urso nella giuria di Ballando con le stelle

Vladimir Luxuria difende Barbara D'Urso e attacca Selvaggia Lucarelli

A intervenire nella discussione è stata anche Vladimir Luxuria, che sui social ha preso posizione sulla vicenda, contestando l'interpretazione secondo cui Barbara D'Urso avrebbe tentato di esporre pubblicamente aspetti della vita privata di Pasquale La Rocca.

"Il paradosso è proprio che chi sta accusando Barbara D'Urso di un presunto tentativo di outing di Pasquale La Rocca in realtà ha voluto mettere la pulce nell'orecchio sull'orientamento sessuale del ballerino: in trasmissione non si è parlato di orientamenti sessuali, lo ha fatto invece chi volutamente ne ha parlato. Chi accusa di outing ha in realtà voluto farlo".

Parole nette, che hanno spostato ulteriormente l'attenzione sulla posizione di Selvaggia Lucarelli e sul significato del suo intervento.

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca a Ballando 2025

La replica di Selvaggia Lucarelli a Vladimir Luxuria

La risposta di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere. La giornalista ha replicato direttamente a Luxuria, contestando il ragionamento e sottolineando la differenza tra un'allusione e un'affermazione esplicita.

"Gentile Vladimir, questo è ciò che chi allude vuol far supporre o anche solo insinuare. Chi ha detto che è la verità? La verità la sa solo Pasquale, proprio per questo non si fanno allusioni. Dai, anziché fare la lecchina come sempre, torna ai tuoi programmi con Storace". Un botta e risposta dai toni accesi, che ha trasformato una frase pronunciata durante una puntata di Ballando con le stelle in un caso social.

Ballando con le stelle, il caso è ancora aperto

Al momento, il punto centrale della vicenda resta l'interpretazione delle parole pronunciate in diretta e dei successivi interventi sui social. Non è possibile affermare che Barbara D'Urso abbia fatto outing nei confronti di Pasquale La Rocca, così come non è possibile dedurre l'orientamento sessuale del ballerino dalle dichiarazioni riportate.

La polemica, dunque, ruota soprattutto attorno alle allusioni, alle accuse reciproche e al confine tra critica televisiva e tutela della vita privata. E mentre sui social continuano a confrontarsi sostenitori e detrattori dei protagonisti, la discussione coinvolge ormai non soltanto Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli, ma anche Vladimir Luxuria e lo stesso Pasquale La Rocca, la cui vita privata resta una questione personale.