Ballando con le stelle, Paolo Belli non sarà in video: la decisione della Rai

Paolo Belli non sarà presente in video nella nuova edizione di Ballando con le stelle, ma continuerà a collaborare al programma dietro le quinte. La decisione è stata presa insieme alla Rai.

La prossima edizione di Ballando con le stelle vedrà un cambiamento importante per Paolo Belli. L'artista non sarà infatti presente in video nel programma di Rai 1, dopo una decisione condivisa con la Rai. Continuerà però a collaborare alla trasmissione dietro le quinte. La scelta arriva dopo i mesi difficili vissuti da Belli in seguito all'incidente in bicicletta dello scorso luglio, nel quale ha perso la vita un uomo coinvolto nell'impatto.

Paolo Belli non sarà in video a Ballando con le stelle 2026

A spiegare la decisione è stata la stessa Rai. In un comunicato, l'azienda ha fatto sapere che la scelta è maturata alla luce del percorso personale e professionale intrapreso da Paolo Belli negli ultimi mesi. Dopo l'incidente, l'artista emiliano aveva deciso di sospendere ogni impegno professionale. Ora Belli sta gradualmente tornando alla propria attività artistica, sia televisiva sia dal vivo.

Nonostante questo ritorno, la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai e lo stesso artista hanno ritenuto che, per l'edizione 2026 di Ballando con le stelle, non fosse opportuna la sua presenza in video rispetto al contesto editoriale del programma. La Rai ha però precisato che Paolo Belli continuerà a dare il proprio contributo alla trasmissione, collaborando dietro le quinte alla realizzazione della nuova edizione.

Milly Carlucci e Paolo Belli a Ballando con le Stelle

Il rapporto tra l'artista e la Rai, sottolinea l'azienda, resta solido. L'obiettivo è ritrovare Belli protagonista in video nei prossimi progetti televisivi.

Cosa è successo a Paolo Belli

La decisione arriva dopo l'incidente avvenuto lo scorso luglio nella Bassa Reggiana, tra Correggio e Campagnola Emilia. Paolo Belli era in sella alla sua bicicletta quando, per cause che sono state oggetto di accertamenti, si è verificato l'impatto con Alessandro Magnani, 41 anni. L'uomo è deceduto il giorno successivo in ospedale.

La vicenda è stata successivamente sottoposta agli accertamenti della Procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, come previsto dalla prassi investigativa per episodi di questo tipo.

Secondo quanto emerso dall'esame autoptico, non sarebbero state riscontrate patologie pregresse o condizioni tali da spiegare un eventuale malore precedente all'impatto. Dopo l'incidente, Paolo Belli aveva scelto di annullare le date del proprio tour estivo e di sospendere gli impegni professionali, anche in segno di rispetto nei confronti della vittima e della sua famiglia. Ora il ritorno graduale all'attività artistica, con una presenza diversa a Ballando con le stelle 2026: Belli non sarà davanti alle telecamere, ma continuerà a lavorare al programma dietro le quinte.