Simona Ventura sbarca a San Marino RTV: addio a Ballando con le Stelle?

Simona Ventura è pronta a una nuova avventura televisiva. Dopo aver presentato la finale del San Marino Song Contest 2026, la conduttrice torinese si prepara infatti a entrare nella squadra di San Marino RTV, l'emittente del Titano che presenterà ufficialmente la nuova stagione televisiva il prossimo 29 settembre.

Un passaggio che accende inevitabilmente i riflettori anche sul futuro della conduttrice a Ballando con le Stelle. Nelle scorse settimane erano circolate indiscrezioni su un possibile coinvolgimento di Simona Ventura e Francesca Fialdini nel programma di Rai 1, con un ruolo legato anche alla gestione del tesoretto destinato alle coppie in gara, al posto di Alberto Matano.

Al momento, però, non ci sono indicazioni ufficiali sulla presenza della Ventura a Ballando con le Stelle. Sarà soprattutto la presentazione dei palinsesti di San Marino RTV a chiarire quale spazio avrà la conduttrice nella prossima stagione.

Simona Ventura a San Marino RTV: la presentazione del 29 settembre

L'appuntamento è fissato per martedì 29 settembre, dalle 11:00 alle 13:00. La presentazione della nuova stagione di San Marino RTV sarà realizzata con una doppia diretta, collegando due sedi: gli studi dell'emittente in Piazza J.F. Kennedy, a San Marino, e lo studio Roma Montecitorio, in Piazza Montecitorio.

Myrta Merlino

A condurre l'evento saranno Vittoriana Abate, da Roma, e Silvia Pelliccioni, da San Marino. Sarà l'occasione per conoscere nel dettaglio i nuovi programmi e gli incarichi affidati ai volti che entreranno a far parte della squadra dell'emittente del Titano.

Tra i nomi più attesi c'è proprio quello di Simona Ventura, ma non sarà l'unica novità. San Marino RTV punta infatti anche su Myrta Merlino, che ha lasciato Pomeriggio 5 nel giugno 2025 dopo due anni alla guida del programma.

Da Myrta Merlino a Roberto Giacobbo: tutti i nomi della nuova squadra

La nuova stagione di San Marino RTV vedrà la presenza di diversi volti conosciuti dal pubblico televisivo. Oltre a Simona Ventura e Myrta Merlino, nella squadra figurano Monica Giandotti, Luciano Onder, Giovanni Terzi, Roberto Giacobbo, Mirko Casadei, Andy Luotto, Mauro Mazza, Giovanni Anversa e Fabrizio Maffei. Restano ancora da conoscere i programmi che saranno affidati ai singoli protagonisti e, soprattutto, quale sarà l'esatto incarico di Simona Ventura e Myrta Merlino.