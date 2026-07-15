Paolo Belli sotto shock: morto l'uomo che ha investito con la sua bicicletta in Emilia-Romagna

Alessandro Magnani è deceduto in ospedale dopo il grave incidente avvenuto tra Correggio e Campagnola Emilia. Paolo Belli, ferito lievemente e sotto choc, ha chiesto continuamente notizie sulle condizioni dell'uomo.

È morto dopo un giorno di agonia Alessandro Magnani, il 41enne investito lunedì 13 luglio 2026 dalla bicicletta guidata da Paolo Belli nelle campagne della Bassa Reggiana, tra Correggio e Campagnola Emilia. Il cantante e conduttore televisivo, rimasto coinvolto nell'incidente, è ancora profondamente scosso per quanto accaduto.

Incidente Paolo Belli, cosa è successo e le ipotesi sulla morte di Alessandro Magnani

L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno nella zona di Cognento. Secondo una prima ricostruzione, Magnani stava tornando verso la sua automobile dopo aver svolto un incarico lavorativo per una società di servizi: l'uomo si occupava della consegna di comunicazioni relative a lavori sulla rete elettrica della zona. Proprio mentre percorreva la strada a piedi sarebbe stato colpito dalla bicicletta condotta da Paolo Belli, grande appassionato di ciclismo.

Dopo l'impatto, come riferito da Il Resto del Carlino, il 41enne è caduto rovinosamente a terra. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Magnani è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma, dove è stato ricoverato in Rianimazione. Nel pomeriggio di martedì 14 luglio è arrivata la tragica notizia del decesso.

Nello scontro è rimasto coinvolto anche Paolo Belli, che ha riportato soltanto lievi traumi fisici, ma è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Guastalla soprattutto per lo stato di choc conseguente all'incidente. L'artista emiliano, 64 anni, co-conduttore e spalla di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, sarebbe apparso profondamente provato e, secondo quanto reso noto, avrebbe continuato a chiedere informazioni sulle condizioni dell'uomo investito.

La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire. La Polizia locale sta svolgendo gli accertamenti per ricostruire con precisione cosa sia accaduto. Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi: tra le possibilità c'è quella del trauma cranico accusato dopo la caduta, ma viene valutata anche l'eventualità che Magnani possa essere stato colpito da un malore improvviso prima dell'impatto.

La comunità locale è rimasta colpita dalla tragedia, Alessandro Magnani era conosciuto nella zona anche per il suo impegno nello sport: oltre al lavoro nella società di servizi, era infatti allenatore di pallavolo e un grande tifoso del Napoli.