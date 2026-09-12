Ornella Muti a Ballando con le stelle: è lei la concorrente annunciata da Milly Carlucci

Ornella Muti sarà la nuova concorrente di Ballando con le stelle. L'attrice entra nel cast dopo l'annuncio di Milly Carlucci che aveva anticipato l'arrivo di un nuovo nome nella competizione.

Ornella Muti è la tredicesima concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle. Dopo aver annunciato gli ultimi sei abbinamenti, Milly Carlucci aveva anticipato l'arrivo di un nuovo nome nel cast, lasciando aperto il mistero sulla sua identità. Ora la sorpresa prende forma: anche l'attrice si prepara a scendere in pista nello show di Rai 1.

La sua presenza porta quindi a tredici il numero dei concorrenti della nuova edizione, mentre il quadro delle coppie continua a definirsi in vista del debutto.

Ornella Muti è la tredicesima concorrente di Ballando

L'ingresso di Ornella Muti aggiunge un nome di grande richiamo al cast di Ballando con le stelle. L'attrice sarà tra le protagoniste della nuova stagione e dovrà cimentarsi con le coreografie e le sfide della competizione.

Milly Carlucci aveva già anticipato che, nonostante i dodici abbinamenti annunciati, ci sarebbe stato un ulteriore ingresso. Il nome della tredicesima concorrente completa così la sorpresa annunciata dalla conduttrice.

Alberto Ravagnani ballerà con Erika Martinelli

Le ultime sei coppie annunciate da Milly Carlucci

Prima della rivelazione di Ornella Muti, Milly Carlucci aveva svelato gli ultimi sei abbinamenti tra concorrenti e maestri. Le nuove coppie sono:

Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina

Anna Safroncik e Leonardo Lini

Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli

Monica Guerritore e Luca Urso

Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi

Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli

Con questi annunci erano diventate dodici le coppie già individuate per la nuova edizione. Il cast comprende inoltre i sei abbinamenti annunciati in precedenza:

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti

Manuela Moreno e Carlo Aloia

Alessandro Matri e Giada Lini

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice

Massimo Ghini e Valentina Fiorini

Andy Diaz e Gioia Giovanatti

A queste dodici coppie si aggiunge ora Ornella Muti, portando a tredici il numero dei concorrenti. Resta ancora da definire il maestro che affiancherà l'attrice durante questa nuova avventura.

Massimo Ghini si esibirà con Valentina Fiorini

Ballando con le stelle, attesa per la nuova giuria

Con il cast dei concorrenti sempre più definito, l'attenzione si sposta anche sulla giuria. Tra i nomi attesi figurano Ivan Zazzaroni, Alberto Matano, Carolyn Smith, Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto. La composizione definitiva della giuria resta uno degli ultimi tasselli da definire ufficialmente prima della partenza dello show.

Un'altra novità riguarda il Tesoretto. Tra i nomi accostati a questo ruolo ci sono Simona Ventura e Francesca Fialdini, che sostituirebbero Alberto Matano nel meccanismo di assegnazione dei punti durante le puntate. La nuova edizione di Ballando con le stelle partirà sabato 3 ottobre. Con l'ingresso di Ornella Muti, il cast raggiunge quota tredici concorrenti, ma restano ancora alcuni tasselli da ufficializzare prima del debutto.