Paolo Belli, autopsia su Alessandro Magnani: esclusa l'ipotesi del malore

I primi esiti dell'autopsia sul 41enne, secondo il tecnico di parte della famiglia, non avrebbero evidenziato patologie pregresse. Intanto Paolo Belli ha annullato il Summer Tour 2026.

I primi risultati dell'autopsia sul corpo di Alessandro Magnani, il 41enne morto dopo l'incidente con Paolo Belli, sembrerebbero escludere la presenza di patologie pregresse o condizioni che possano aver provocato un malore prima dell'impatto. Intanto proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.

I primi risultati dell'autopsia su Alessandro Magnani

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sulla base delle informazioni riferite dal consulente tecnico di parte della famiglia della vittima, dall'esame autoptico non sarebbero emerse patologie pregresse o condizioni tali da poter spiegare un eventuale malore prima dell'impatto.

Si tratta di un elemento che, se confermato dagli ulteriori accertamenti in corso, potrebbe contribuire a chiarire uno degli aspetti della vicenda ancora da ricostruire. Alessandro Magnani era infatti descritto dalle persone che lo conoscevano come una persona in buona salute e particolarmente attiva nello sport.

"Alessandro era sano, era uno sportivo. Non capiamo come sia emersa questa ipotesi del malore. La mamma vuole sapere come stanno le cose, posto che questo non le ridarà indietro la luce dei suoi occhi", Avevano raccontato alcuni amici della vittima a La Gazzetta di Modena.

Alessandro Magnani: la vittima dell'incidente

Magnani, 41 anni, era allenatore di pallavolo e lavorava per una società di servizi. La sua morte ha lasciato un profondo dolore tra familiari, amici e conoscenti.

L'ultimo saluto ad Alessandro Magnani

I funerali di Alessandro Magnani si sono svolti il 24 luglio, alla presenza dei familiari e delle persone che gli erano più vicine. Tra loro anche la madre Lina, che ha voluto rendere omaggio al figlio attraverso alcuni simboli legati alle sue passioni.

Per l'ultimo saluto è stata scelta una maglia del Napoli, squadra di cui Magnani era tifoso, insieme a una palla da pallavolo, un omaggio allo sport che aveva accompagnato gran parte della sua vita.

Alessandro Magnani allo stadio con la maglia del Napoli

Paolo Belli annulla il Summer Tour 2026

Nel frattempo, dopo quanto accaduto, Paolo Belli ha cancellato il Summer Tour 2026. Le attività artistiche dell'artista sono state sospese e il calendario degli appuntamenti estivi è stato progressivamente cancellato.

Una breve comunicazione è stata pubblicata sui canali ufficiali dell'artista e sul sito dell'agenzia di produzione, mentre la locandina con le date del tour è stata rimossa dai social. Secondo quanto riferito dal suo entourage, Paolo Belli sarebbe profondamente provato per quanto accaduto. L'artista sarebbe "sotto choc, distrutto" e, sempre secondo le persone a lui vicine, avrebbe difficoltà persino a parlare dopo la tragedia.

L'incidente del 13 luglio

L'incidente è avvenuto il 13 luglio. Alessandro Magnani si trovava a svolgere un incarico lavorativo per conto della società di servizi per cui lavorava. Dopo aver consegnato ad alcuni residenti delle comunicazioni relative a un distacco programmato dell'energia elettrica, il 41enne stava tornando verso la propria automobile, parcheggiata in via Picenardi.

È stato in quel momento che è avvenuto l'impatto con la bicicletta condotta da Paolo Belli. La collisione ha provocato la caduta a terra di Magnani, che ha riportato gravi conseguenze. I soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto e hanno trasportato il 41enne d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma. Magnani è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma le sue condizioni sono rimaste gravissime. L'uomo è deceduto il giorno successivo.

Restano ancora diversi elementi da chiarire sulla dinamica dell'incidente. Gli accertamenti dovranno ricostruire con precisione le circostanze che hanno portato all'impatto e alla successiva caduta di Alessandro Magnani. La magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e le indagini proseguono per stabilire l'esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

I primi risultati dell'autopsia rappresentano dunque un elemento importante nell'inchiesta, soprattutto per chiarire se il 41enne abbia avuto un malore o una condizione fisica improvvisa prima dell'impatto. Al momento, tuttavia, la ricostruzione completa dell'accaduto resta ancora al vaglio degli inquirenti.