Ballando con le Stelle ingaggia Alessandro Matri? Milly Carlucci intanto rivoluziona la giuria

Il cantiere di Ballando con le Stelle è più aperto che mai. Secondo le ultime indiscrezioni, Alessandro Matri sarebbe sempre più vicino a entrare nel cast della prossima edizione del programma di Milly Carlucci. Ma le novità non riguardano solo i concorrenti: nelle ultime ore sono emerse nuove voci anche sulla giuria, che potrebbe cambiare volto con diversi nomi in ballo.

Alessandro Matri verso Ballando con le Stelle: cosa filtra sul cast

Tra i nomi più chiacchierati delle ultime ore c'è quello dell'ex attaccante del Cagliari. A lanciare l'indiscrezione è stato Giuseppe Candela sulle pagine di Chi: "Sarebbe ormai certa anche la partecipazione allo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci di Alessandro Matri". Il giornalista ha inoltre ricordato come l'opinionista sportivo si sia sempre definito ironicamente "il vero ballerino della famiglia".

Matri è legato sentimentalmente dal 2009 a Federica Nargi, protagonista della 19ª edizione di Ballando con le Stelle nel 2024. L'ex velina conquistò il terzo posto in coppia con il ballerino professionista Luca Favilla, ricevendo ampi consensi da pubblico e giuria.

Alberto Matano

Tra i possibili concorrenti continua a circolare anche il nome di Aurora Ramazzotti, indiscrezione rilanciata ancora da Giuseppe Candela. Figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, la conduttrice e content creator potrebbe trovare nel programma di Rai 1 una nuova opportunità televisiva.

Da Alberto Matano a Barbara d'Urso: tutte le ipotesi sulla giuria

Le voci non riguardano soltanto il cast. Secondo quanto riportato da AffariItaliani, la sostituzione di Selvaggia Lucarelli potrebbe arrivare attraverso una soluzione interna, con Alberto Matano promosso in giuria. In questo scenario, il suo ruolo di commentatore a bordo campo verrebbe affidato a Lucio Presta.

Il portale parla inoltre di una possibile rivoluzione che coinvolgerebbe anche Ivan Zazzaroni, dato in uscita e sostituibile con l'ex tennista Adriano Panatta. Un'ipotesi che, però, si scontra con le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal direttore del Corriere dello Sport e riportate da Roberto Alessi su Novella 2000.

Nel frattempo, sempre secondo Giuseppe Candela, sarebbe invece tramontata la candidatura di Geppi Cucciari, mentre avrebbe preso quota quella di Barbara d'Urso. Al momento, tuttavia, nessuna delle indiscrezioni sulla giuria e sui concorrenti è stata confermata ufficialmente dalla Rai o dalla produzione del programma.