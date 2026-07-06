Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini: “Giuria? Non credo proprio accadrà”

Alessandra Mussolini torna al centro del gossip televisivo dopo le indiscrezioni che la vorrebbero tra i possibili nuovi volti della giuria di Ballando con le Stelle. Ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più su Radio Radio, l'ex politica ha commentato con cautela le voci circolate nelle ultime settimane, spegnendo gli entusiasmi. Nessuna conferma, anzi una posizione piuttosto netta che ridimensiona completamente l'ipotesi.

La risposta di Alessandra Mussolini alle voci sulla giuria di Ballando

Uno dei grandi enigmi di questa stagione televisiva - oltre a capire chi raccoglierà l'eredità di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? - riguarda la giuria di Ballando con le stelle. C'è grande attesa, infatti, per scoprire chi prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli, pronta al grande salto su Canale 5 per condurre la nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

Tra i nomi circolati in rete c'è anche quello di Alessandra Mussolini. Secondo alcune indiscrezioni, l'ex parlamentare potrebbe sedersi nella prossima stagione del programma di Milly Carlucci accanto a Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. La diretta interessata, però, ha subito raffreddato l'entusiasmo: l'ipotesi, ha lasciato intendere, sarebbe "altamente improbabile", ribadendo di non avere particolari ambizioni di un ritorno stabile in televisione.

"Selvaggia è stata un elemento portante, una vera colonna portante in quel contesto - ha detto la vincitrice del GFVip - Quelle sono cose che si dicono in giro perché fa caldo. Non so se mi piacerebbe far parte della giuria di Ballando, le esperienze nuove sono tutte molto belle, però diciamo che lo trovo altamente improbabile. Da uno a dieci la possibilità che accada è uno. Sono le stesse possibilità più o meno di quella che mi possa riconciliare con Antonella Elia. Io l'ho fatto come concorrente, ma farlo da opinionista sarebbe diverso".

Selvaggia Lucarelli

Il caso Antonella Elia: "Mi dispiace, ma ha reagito male"

Nel corso dell'intervista, Alessandra Mussolini ha ripercorso anche la sua esperienza nel programma condotto da Ilary Blasi, sottolineando come il mondo dei reality resti per lei un capitolo importante ma chiuso, almeno come concorrente. Spazio anche al rapporto con Antonella Elia, dopo che l'ex coinquilina ha smesso di seguirla su Instagram. Un gesto social che ha riacceso vecchie tensioni tra le due.

Alessandra Mussolini ha commentato con toni concilianti, dicendosi dispiaciuta per la situazione e ricordando i momenti di intesa vissuti in passato. "Abbiamo riso tanto insieme quando andavamo d'accordo", sottolineando come le reazioni sui social spesso amplifichino dinamiche personali nate in tv.