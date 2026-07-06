Ballando con le stelle, Aurora Ramazzotti ha detto sì: l'indiscrezione

Dopo aver mosso i primi passi in televisione e aver appena debuttato nel mondo della musica, Aurora Ramazzotti potrebbe essere pronta a raccogliere una nuova sfida. Secondo le ultime indiscrezioni, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti avrebbe accettato la proposta di Milly Carlucci per entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Una scelta che segnerebbe un nuovo capitolo nel suo percorso artistico.

L'indiscrezione sul sì a Milly Carlucci e il nuovo cast di Ballando con le stelle

Mentre proseguono le indiscrezioni sulla composizione della giuria della prossima edizione di Ballando con le stelle, con la ricerca del nome che sostituirà Selvaggia Lucarelli al centro del dibattito, Milly Carlucci è al lavoro per definire il cast dei concorrenti.

Tra i primi nomi che avrebbero convinto la conduttrice ci sarebbe proprio Aurora Ramazzotti. A lanciare l'indiscrezione è stato il giornalista Giuseppe Candela, secondo cui "La figlia d'arte sarebbe pronta a scendere in pista come concorrente nell'edizione di Ballando con le stelle in partenza sabato 3 ottobre".

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Se la notizia dovesse trovare conferma, per Aurora Ramazzotti si tratterebbe dell'esperienza televisiva più importante della sua carriera. Dopo il debutto come conduttrice con Mystery Land su Italia 1, programma chiuso dopo poche puntate nell'autunno del 2021, questa potrebbe rappresentare l'occasione per rilanciarsi sul piccolo schermo in uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.

Il debutto nella musica nel giorno delle nozze con Goffredo Cerza

L'eventuale partecipazione a Ballando con le stelle arriva in un momento particolarmente intenso per Aurora Ramazzotti. Proprio nelle ultime ore, infatti, ha sorpreso i suoi fan annunciando l'uscita del suo primo EP, Un Giorno Di Festa, disponibile su Spotify e anticipato dal singolo Beata Ignoranza, brano che ha interpretato anche durante il ricevimento del suo matrimonio con Goffredo Cerza.

Presentando il suo progetto musicale, la stessa Aurora Ramazzotti ha spiegato il significato dell'EP: "Questo EP non nasce dal desiderio di fare musica, ma dal bisogno di dare una forma a ciò che esisteva già: appunti, notti insonni, paure e amore. Un regalo speciale per il nostro matrimonio diventato il racconto imperfetto e sincero di una vita insieme. Se queste parole riusciranno a somigliare anche un po' alla storia di qualcun altro, allora avranno trovato il loro posto."

Per il suo debutto discografico si è affidata ai produttori Michele Canova e Pietro Fichtner. Per Canova si tratta di una collaborazione che richiama anche la storia della famiglia Ramazzotti, avendo già lavorato in passato con Eros Ramazzotti. Tra la musica e la possibile avventura a Ballando con le stelle, il 2026 potrebbe trasformarsi nell'anno della definitiva consacrazione di Aurora Ramazzotti nel mondo dello spettacolo.