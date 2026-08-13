Barbara D’Urso, da Ballando con le stelle al docufilm: tutti i progetti

Barbara D'Urso potrebbe tornare presto in televisione, ma non nel ruolo di conduttrice. Dopo l'addio a Pomeriggio 5 e a Mediaset, il nome della conduttrice partenopea è tornato al centro delle indiscrezioni estive sul suo possibile rientro sul piccolo schermo. Questa volta, però, la destinazione sarà la Rai e, in particolare, Ballando con le stelle.

Barbara D'Urso possibile giurata di Ballando con le stelle

Dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli al talent show condotto da Milly Carlucci, gli autori sono alla ricerca di un personaggio in grado di prendere il suo posto nella giuria. Tra i nomi presi in considerazione c'è' quello di Barbara D'Urso, che potrebbe dunque entrare nel programma in una veste completamente diversa da quella a cui il pubblico è abituato. L'eventuale annuncio ufficiale arriverà nelle prossime settimane.

Intanto, il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle inizia a prendere forma. Tra i concorrenti annunciati figurano Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti ed Eugenio Finardi. Resta quindi grande curiosità per conoscere anche la composizione della giuria e capire se Barbara D'Urso farà effettivamente parte del programma.

Milly Carlucci

Ma l'autunno di Barbara D'Urso potrebbe essere particolarmente ricco di impegni e meraviglioso, come aveva scritto sui social. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la conduttrice sarebbe coinvolta anche in un podcast e in un docufilm dedicato alla sua vita, attualmente al vaglio di diverse piattaforme streaming. In entrambi i progetti sarebbe coinvolto anche il secondogenito Emanuele Berardi, videomaker e regista.

Barbara D'Urso tornerà a teatro con Barbaramente, nuovo spettacolo diretto da Chiara Noschese. Il progetto segnerà il ritorno sulle scene dell'attrice e conduttrice napoletana: l'anteprima è prevista nel 2027, con appuntamenti già annunciati il 14 aprile a Napoli e il 19 aprile a Milano. Per Barbara, dunque, potrebbe aprirsi una nuova stagione ricca di televisione, cinema, podcast e teatro.