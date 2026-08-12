"Terrorizzato": Eugenio Finardi è il terzo concorrente di Ballando con le stelle 2026

Dopo Alessandro Matri e Aurora Ramazzotti arriva la terza conferma ufficiale del cast. Il cantautore annuncia la sua partecipazione durante un soundcheck e racconta le emozioni per la nuova sfida.

Dopo Alessandro Matri e Aurora Ramazzotti, Ballando con le Stelle svela un altro nome del cast della nuova edizione. Il terzo concorrente ufficiale del talent show di Milly Carlucci è Eugenio Finardi, che ha annunciato personalmente la sua partecipazione con un video condiviso sui profili social del programma di Rai 1.

Il cantautore, 74 anni e oltre mezzo secolo di carriera alle spalle, ha scelto un momento particolare per ufficializzare la notizia: il video è stato registrato direttamente su un palco, durante le prove e il soundcheck di un suo concerto. A fare da sottofondo all'annuncio è proprio la musica di una delle sue canzoni più celebri, Le ragazze di Osaka, brano del 1983 contenuto nell'album Dal blu. L'inconfondibile intro e l'arrangiamento del pezzo accompagnano le parole di Finardi mentre rivela per la prima volta la sua nuova sfida televisiva.

"Devo dirlo piano perché qui nessuno lo può ancora sapere, ma sono uno dei concorrenti a Ballando con le Stelle 2026", racconta il cantautore nel video. Poi lascia spazio alle emozioni: "È incredibile! Sono terrorizzato, estatico, confuso, felice. Cosa potevo sognare di più?!". Finardi si prepara dunque a lasciare, almeno temporaneamente, chitarra e microfono per mettersi alla prova sulla pista da ballo tra coreografie, allenamenti e nuove sfide.

Eugenio Finardi

Eugenio Finardi è il terzo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2026

Con l'ingresso di Eugenio Finardi, il cast ufficiale di Ballando con le Stelle 2026 arriva a tre concorrenti Prima del cantautore erano stati annunciati Alessandro Matri e Aurora Ramazzotti, mentre altri nomi continuano a circolare tra le anticipazioni sulla nuova edizione.

Tra i possibili concorrenti indicati nelle indiscrezioni figurano Noemi Bocchi, Riccardo Rossi, Jimmy Ghione, Anna Safroncik e Alberto Ravagnani. Per il momento, però, le conferme ufficiali riguardano i tre nomi già annunciati. L'attesa cresce dunque in vista della nuova edizione, con Finardi pronto a trasformare la sua esperienza musicale in una sfida completamente nuova sulla pista da ballo.